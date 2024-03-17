“İzmir’i güvenli yaşamın kalesi yapıyoruz” diyen Başkan Soyer, “30 Mart mesai bitimine kadar da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Görev sürem içerisinde akıl almaz saldırılarla, iftiralarla haksızlıklara maruz kaldım. Yılmadım, yıkılmadım, geri adım atmadım. Acı olan o gün bu saldırılara sessiz kalanların bugün sessiz kalmaları yetmiyormuş gibi bir de beni sorgulamaya kalkışmaları. Benim partiye olan bağlılığımı, emekten yana olan duruşumu, bu kente, bu ülkeye olan sevdamı, görev sürem içinde kimseye sorgulatmadım, bu saatten sonra da sorgulamak kimsenin haddine değildir. Tam tersine, zamanı geldiğinde bizim sorgulayacağımız çok şey var. Bu kavga da burada bitmez bu sevda da bitmez.” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent vizyonuyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya daha gelindi. Türkiye’ye örnek olacak şekilde yerinde dönüşüm, yüzde yüz uzlaşı, belediye garantörlüğü ilkeleriyle yapılan, kooperatifleşme adımıyla bir kat daha büyüyen kentsel dönüşüm çalışmaları Karşıyaka Örnekköy’de 5’inci etap ile devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine Başkan Soyer’in eşi Neptün Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir milletvekilleri Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Karşıyaka Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve Karşıyakalılar katıldı.

“Çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyoruz”

9 bin 61 metrekare arsa alanı ve 78 bin 500 metrekare inşaat alanında 585 bağımsız birimin inşaat çalışmalarını başlatacak törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Yaklaşık 3 bin 500 bağımsız birimin inşa edileceği bu alanda, yerinde dönüşüm ve yüzde yüz uzlaşıyla hareket ederek, bölge sakinlerini hayallerindeki evlerle buluşturacağız. Depremde yıkılmayan evler ve dirençli bir kent için çıktığımız bu yolda, projemizin 1. etabı kapsamında 130 konut ve 13 iş yerimizi tamamladık. Ağustos 2020’de 143 bağımsız birimin hak sahiplerine anahtar teslimlerini gerçekleştirdik. 2. etapta 170 konut ve 20 iş yerinin inşaatını yüklenici firmamız Erensan Okçuoğlu iş ortalığında tamamladık. Bu birimlerin anahtar teslimini de Kasım 2023’te yaptık. 3. ve 4. etaplarımızda ise yaklaşık 100 bin metrekarelik dönüşüm alanında, bin 18 bağımsız birimin inşaat çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizim bu şehre, insan onuruna yakışır, güvenli bir yaşam sözümüz var. İşte bugün o sözü tutmanın ve Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanımızda 5. etabın temelini atmanın kıvancını yaşıyoruz. Temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz bu alanda, yüklenici firmamız iş birliğinde Ekim 2022 tarihinde yer teslimi yaptık. 227 adet bağımsız birimin tahliyesini gerçekleştirdik ve yapıların yıkımını tamamladık. Hak sahiplerine kira yardımında bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

“Mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz”

Temeli atılan 5. etap kapsamında 9 bin 61 metrekare arsa, 78 bin 500 metrekare inşaat alanında 585 bağımsız birim inşa edileceğini vurgulayan Başkan Soyer, “İzmir’in dirençli kent kimliğine yepyeni bir çehre kazandıracak bu devasa alanda, üç ayrı imar adasında, dört ayrı blok yer alacak. Bloklardan ilkinin kaba inşaat çalışmaları devam ediyor. İkincisinin temelini de bugün hep birlikte atıyoruz. Diğer iki blokumuzun yükseleceği alanda ise hafriyat çalışmalarımız sürüyor. Çok yakında temel beton dökülerek kaba inşaat çalışmalarımızı başlatacağız. Bu etapla birlikte Örnekköy'de kentsel dönüşümde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Mahallemizi dirençli, güvenli ve doğasıyla uyumlu bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Yıkılan her bina yerine depreme dayanıklı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla zenginleştirilmiş yeni yapılar oluşturuyoruz. Bu dönüşümle birlikte, Örnekköy'ün sadece fiziki yapısını değil, aynı zamanda sosyal dokusunu da iyileştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Örnekköy’e, Karşıyaka ilçemize ve tüm İzmir’e hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“Bu projeler İzmir’in projeleridir”

“Bizim kentsel dönüşümden anladığımız sadece bina yıkıp, bina yapmak değil” diyerek İzmir’deki kentsel dönüşüm modelinin öneminden söz eden Başkan Soyer, “Bizim için kentsel dönüşüm, vatandaşlarımızın içerisinde güvenle yaşayabileceği, sevdikleriyle mutlu, huzurlu zaman geçirebilecekleri yaşam alanları inşa etmektir. Şehirlerimizin kaderi, bir gecede yıkılıp gitmek olamaz, olmamalı. Şehirleri dünyadaki yaşam ağının bir parçası olarak nefes alıp veren mekanlar olarak geliştirmek zorundayız. 5 yıldır İzmir’de bu hassasiyetle büyük bir dönüşüm yaptık. Mikrobölgeleme ve fay hatları araştırmalarımızdan başta olmak üzere İzmir’in kırmızı çizgilerini belirledik. Bir diğer deyişle şehrimizin yeni yapılaşma şeklini ve alanlarını ortaya koyduk. Gördük ki, İzmir’in halihazır yapılaşma alanı iyi planlanırsa 6 milyon nüfusu ve üç kat daha fazla yeşil alanı içinde barındırabiliyor. Bu bereketli topraklar, bu güzel şehir hepimize kucak açabilecek potansiyele sahip. İzmir’in nazım imar planının süresi 2030’da doluyor. Yani o tarihe kadar İzmir için yeni bir kentsel tasarım yapmak gerekiyor. Bu nedenle kentsel dönüşümü parsel ve hatta ada bazında değil, havza bazında yapabilmek için önümüzde tarihi bir fırsat var. Dilerim ki bizden sonra görevi devralacak olan yeni yönetim, deprem araştırmaları ve İzmir’in kırmızı çizgileriyle ilgili yaptığımız Vizyon 2050 çalışmalarını bir yol haritası olarak kullanır. Çünkü bu yolda yaptığımız çalışmalar ne Tunç Soyer’in şahsına, ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tekeline aittir. Bu çalışmaların tek sahibi doğrudan doğruya halktır. Bu projeler, İzmir’in projeleridir” ifadelerini kullandı.

“İzmir’i güvenli yaşamın kalesi yapıyoruz”

İzmir’in farklı noktalarında yürütülen kentsel dönüşüm projelerinden örnekler veren Başkan Soyer, “2019 yılından bu yana, şehrimizin her yerinde dirençli ve yaşanabilir mahalleler inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolda yalnızca 5 yılda, etkileri çok uzun yıllar sürecek olan eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik başlattık. Pandemiye, depremlere, yangına, sel ve tsunami felaketlerine rağmen cesaretimizi ve umudumuzu asla kaybetmedik. Dayanışmamızı büyüterek güçlendik. İzmir’i güvenli yaşamın kalesi yapıyoruz. Uzundere’de 817, Örnekköy’de 333 olmak üzere toplamda bin 150 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim ettik. Hemşerilerimizin yüzlerini güldürdük. Gönül yıkmadık, gönül yaptık. 6 bölgede, 8 etap halinde 820 bin metrekarelik alanda, 4 milyar 860 milyon liralık ihale bedeliyle, kentsel dönüşüm projelerimizi yürütüyoruz. Karabağlar, Uzundere, Gaziemir Emrez-Aktepe, Konak Ege ve Örnekköy gibi farklı bölgelerde yürüttüğümüz çalışmalar ile yaklaşık 5 bin 560 bağımsız birimini inşası tüm hızıyla devam ediyor. Yerinde dönüşüm, yüzde yüz uzlaşı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi garantörlüğü ile, Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm modeli izliyoruz. Bu süreçte, belediye iştirakimiz İZBETON aracılığıyla İzmirli iş insanları ve kooperatiflerle ortaklıklar kurduk” dedi.

“Çocuklarımıza yaşanabilir bir İzmir bırakma hedefi ile hareket ediyoruz”

İzmirlilere daha güvenli, daha konforlu yaşam alanları sunmanın yollarını arayıp bulduklarını söyleyen Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “Halk Konut projemizle Türkiye’de kentsel dönüşüme kooperatif modelini getiren ilk belediye olduk. 30 Ekim 2020'de yaşadığımız ve acısını hala dün gibi hissettiğimiz deprem sonrası, depremzede vatandaşlarımızın kendi konutlarını yeniden inşa etmesini sağladık. Kooperatif sistemine dayanan bu modelle, toplamda 18 kooperatif ile imzaladığımız sözleşmeler yaptık ve 110 bin metrekare yapı inşaat alanında, 758 konut ve 66 ticari birim olmak üzere toplamda 824 bağımsız birim inşaatı devam ediyor. Bu proje, 2 bin 500 depremzedenin, yeni evlerine kendi mahallelerinde, kendi adreslerinde, tekrar kavuşmalarını sağlayacak. Ne yazık ki kentsel dönüşüm, 22 yıldır mevcut iktidarın yanlış politikaları nedeniyle betonlaşmaya eş değer görüldü. Oysa kentsel dönüşüm mahalle sakinlerinin o bölgede süregelen hayatlarını, anılarını, yani mevcut kültürünü koruyarak güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmektir. Biz Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi ile gelecek nesillere bunu vadediyoruz. Çocuklarımıza güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir İzmir bırakma hedefi ile hareket ediyoruz. Sosyal ve ekonomik gereksinimleri gözeten, yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş, dayanışma ve komşuluk ilişkilerinin güçlendiği mahalleler kuruyoruz. Bugün kentsel dönüşüm projelerimizin özünde şu düşünce yatıyor; İzmir’i dirençli hale getirmek ve doğamızla uyumlu bir yaşam inşa etmek. Bu büyük dönüşüm yolculuğu kırsal, yeşil dönüşümü de kapsıyor. Sizlerin desteği ve güveni, bizim en büyük motivasyon kaynağımız.”

“Görevimi kısa bir süre sonra devredecek olsam da çalışmalarımız devam edecek”

Başkan Soyer, görevini kısa bir süre sonra devredecek olsa da, Türkiye’ye ilham veren kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini söyleyerek “Size söz veriyorum, İzmir’de ektiğimiz her bir tohumun takipçisi olmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğim. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Örnekköy 5. Etap temel atma töreninin, hak sahiplerine ve tüm İzmir’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Ben ne yaptıysam sizler için yaptım”

Başkan Soyer konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu son törenimiz. Az yaptın, çok yaptın, çok şey söylenebilir ama bir şeyden emin olmanızı isterim ki bu zaman dilimi içinde en çoğunu yapmaya gayret ettik. Bir şeyi çok iyi biliyorum. Kentsel dönüşüm başlığı altında geleceğe çok sağlam temeller bıraktık. Bugün miting meydanlarında konuşan iktidar partisinin adayına bile uzlaşıyla yerinde kentsel dönüşüm demeyi öğrettik. Ankara'da İstanbul'da yıllarca kentsel dönüşüm adıyla yapılan rantsal dönüşümü İzmir'e gerçekleştiremeyeceklerini anlamış olmalılar ki belediye garantörlüğünde yerinde dönüşüm sözü veriyorlar. Biliyorsunuz ben bu törenlerle politik konuşma yapmam. Ama müsaadenizle birkaç cümle söyleyerek sözlerimi tamamlayayım. Sevgili kardeşlerim, ben ne yaptıysam sizler için yaptım. Ne yaptıysam partimin ilkeleri doğrultusunda sosyal demokrat, halkçı politikalara uygun olarak yaptım. 30 Mart mesai bitimine kadar da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Görev sürem içerisinde akıl almaz saldırılarla, iftiralarla haksızlıklara maruz kaldım. Yılmadım, yıkılmadım, geri adım atmadım. Acı olan o gün bu saldırılara sessiz kalanların bugün sessiz kalmaları yetmiyormuş gibi bir de beni sorgulamaya kalkışmaları. Benim partiye olan bağlılığımı, emekten yana olan duruşumu, bu kente, bu ülkeye olan sevdamı, görev sürem içinde kimseye sorgulatmadım, bu saatten sonra da sorgulamak kimsenin haddine değildir. Tam tersine, zamanı geldiğinde bizim sorgulayacağımız çok şey var. Bu kavga da burada bitmez bu sevda da bitmez.”

“Türkiye’ye örnektir”

Karşıyaka Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da, “Çok duyguluyum ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Karşıyaka’mıza verdiğimiz hizmetlerde çok önemli mesafeler aldık. Pandemide, ekonomik krizde halkımızla beraber hareket ettik. İzmir’in geleceğini belirlemek adına da çok güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Olumsuzluklar içinde gururla belediyecilik hizmeti yaptık. Çok başarılı işler yapıldı. Emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradaki kentsel dönüşüm için de Büyükşehir Belediyemizi yürekten tebrik ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerinde, tam uzlaşıyla, sosyal dönüşümü de amaçlayan dönüşüm modeli Türkiye’ye örnek gösterilmesi gereken bir modeldir. Gösterilen başarı bundan sonra da yapacağımız işlerin teminatıdır. Sayın Başkanım size çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“İnşallah hep beraber mutlu olacağız”

Mahalledeki yapılaşmanın 70-80 yıllık tarihinden örnekler veren Örnekköy Mahalle Muhtarı Avni Yüksel ise atılan kentsel dönüşüm adımları için “Çalışmalar çok iyi gidiyor. Bundan sonra da çok iyi gidecek. Bunlara vesile olanlar çok özveriyle çalıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere hepsine Örnekköy adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber mutlu olacağız” dedi.

Örnekköy’de neler yapıldı?

Karşıyaka Örnekköy’de 1’inci Etap’ta 143 bağımsız bölümün inşaat çalışmaları tamamlandı ve 2020 yılında vatandaşa teslimleri gerçekleştirildi. 2’nci Etap’ta 190 bağımsız birimin inşaat çalışmaları tamamlandı, 2023 yılında teslim yapıldı. 3’üncü Etap kapsamında toplam 10 bin 648,42 metrekare arsa alanında 47 bin 750 metrekare inşaat alanında 611 bağımsız birimin inşaat çalışmaları sürdürülüyor. Örnekköy 4. Etap kapsamında ise toplam 5 bin 216,09 metrekare arsa alanında 51 bin 276 metrekare inşaat alanında 407 bağımsız birimin inşaat çalışmaları devam ettiriliyor. Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda; toplam 333 bağımsız birimin inşaat çalışmaları tamamlanarak teslimler gerçekleşti. Toplamda bin 603 bağımsız bölümün de inşaat çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca 6’ncı Etap için de ihale çalışmalarında son aşamaya gelindi.