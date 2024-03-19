31 Mart Yerel Seçimleri'ne son 13 gün kala siyasi partilerde hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda Seferihisar kulislerinde konuşulan bir iddia, ilçe gündemine oturdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 1999-2009 yılları arasında Anavatan Partisi'nden (ANAP) iki dönem Seferihisar Belediye Başkanlığı yapan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı gösterilerek mevcut başkan İsmail Yetişkin'e karşı seçimi kaybeden ve önümüzdeki yerel seçimler için Memleket Partisi'nden Seferihisar'a adaylığı açıklanan Hamit Nişancı'ya destek verdiği öne sürüldü.

Telefonla görüştüğümüz Başkan Soyer, iddialara sert sözlerle yanıt vererek herhangi bir desteğin söz konusu olmadığını belirtti. Soyer, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanıyım, adını söylediğiniz kişiyle herhangi bir görüşmem ve ailece desteğimiz söz konusu değil. Bu dedikoduların nereden, nasıl ve ne için çıktığına anlam veremiyorum. Ben Seferihisar'da oturuyorum. Ne yapayım Seferihisar'daki evime de mi gitmeyeyim? Bu saatten sonra Seferihisar siyasetinde bu konunun konuşulmamasını diliyorum" dedi.