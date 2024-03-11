Yerel seçimlere 20 gün kala tansiyon yükselirken, aday adaylığı sürecinde İZBB Başkanı Tunç Soyer lehine yayın yapan sosyal medya hesapları aynı anda, iki dönem AK Parti’den aday olan Memleket Partisi adayı Hamit Nişancı lehine paylaşımlar yaparak bir anket paylaştı.

Ankette Seferihisar’da CHP üçüncü parti olarak gösterilirken, bir gün önce Memleket Partisi adayı Hamit Nişancı’nın seçim ofisi açılışına Soyer’in yakın çalışma arkadaşlarından üç kişinin katılması dikkat çekti.

Öte yandan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in çevresini arayarak İsmail Yetişkin’i desteklemediklerini açıkça ifade ettiği belirtiliyor.

GEÇEN HAFTA İMAMOĞLU’NA DESTEK İÇİN GİTMİŞTİ

Geçen hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu’nun Gaziosmanpaşa programına eşlik etmişti.

Bunun üzerine İZBB Adayı Cemil Tugay, İstanbul’a giderek Ekrem İmamoğlu’na destek veren Tunç Soyer’i kastederek, ‘Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor’ demişti.