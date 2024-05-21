Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'la 2-2 berabere kalarak sezonun son iç saha maçını oynadı. Bu maçın ardından, Tüpraş Stadyumu'nda konser etkinlikleri için revizyon çalışmaları başladı. Ancak stadyuma açık çatıdan giren gerçek bir kartalın tribünlere konması, dikkatleri üzerine çekti ve büyük heyecan yarattı.

Kartalın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Tribünlerde konan gerçek kartalın görüntüleri, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. Bu ilginç olay, stadyum atmosferini daha da özel kıldı.

Beşiktaş taraftarı Hayko Cepkin de paylaşım yaptı

Ünlü rock şarkıcısı ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Hayko Cepkin, 26 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konser öncesinde, stadyuma giren kartalın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Cepkin'in bu paylaşımı, taraftarlar arasında büyük beğeni topladı ve stadyumdaki heyecanı daha da artırdı.

Beşiktaş'ın sezon sonu revizyon çalışmaları sırasında yaşanan bu olay, taraftarlar arasında unutulmaz anlar yarattı. Kartalın stadyumdaki görüntüleri, Beşiktaşlılar için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.