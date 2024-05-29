Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Turistik Park Kafe ve Restoran, hijyenik ve kaliteli hizmet anlayışıyla Aydınlıları ağırlıyor. Uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken işletme, uzun yıllardır Aydınlıların tercihi olmayı sürdürüyor.

Başta emekliler ve öğrenciler olmak üzere birçok kişinin ilk tercihi olan Turistik Park Kafe ve Restoran, geniş menüsünde pideden sulu yemeklere, kahveden tatlıya kadar birçok lezzeti sunuyor. Usta aşçılar tarafından hazırlanan yemekler, Aydınlıların beğenisini kazanıyor.

"Kaliteyi uygun fiyatlar ile sunuyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetlerinin devam edeceğini belirtiyor. Vatandaşların en iyiyi hak ettiğini vurgulayan Çerçioğlu, işletmelerinde kaliteyi en uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceklerini ifade ediyor.

Müşteriler de Turistik Park Kafe ve Restoran'ın hizmetinden memnuniyetlerini dile getiriyor. Davut Çetin, hijyen, kalite ve lezzet açısından işletmeye güvendiğini belirtiyor. Berkay Taşdan ise fiyat ve performans açısından işletmeyi övüyor ve Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

Turistik Park Kafe ve Restoran'a olan güvenin ve cazip fiyatların müşterileri çektiğini söyleyen Veysel Erdemli ve Esat Çağrıcı, işletmeyi sık sık tercih ettiklerini ve belediye başkanına teşekkür ettiklerini belirtiyorlar.