ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 24 yıllık olimpiyat madalyası hasretine, Paris 2024 Olimpiyatları'nda son vermek istediklerini söyledi.

Pekin 2008 ve Lonra 2012'de sporcu olarak olimpiyat deneyimi yaşayan Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunların diğer tüm yarışmalardan farklı olduğunu belirterek, "Olimpiyatlar bir sporcunun en büyük hedefi. Öncelik madalya diyoruz ama oraya katılmak bile hele judoda o kadar zor ki. Olimpiyat sıralaması için 3 yıl puan topluyorsunuz ve ilk 18'e girmeniz gerekiyor. Kota alan sporcunun maçlara girmeme gibi bir durumu yok. En son Avrupa Şampiyonası, iki grand slam ve Dünya Şampiyonası'na girdi sporcularımız. Bu gerçekten zor bir serüvendi. Olimpiyata katılamadığınız zaman moral bozukluğu oluyor. Olimpiyata gittiğiniz zaman tabii madalya en büyük hedef ama orada dünyanın 10-11 bin sayılı sporcusu arasında olmak, olimpiyat köyünde, seremonide boy göstermek bir sporcunun en büyük hayali." diye konuştu.





- Türk judo tarihinin en yüksek katılım sayısı

Huysuz, olimpik ve paralimpik oyunlar için elde edilen kota sayısına ilişkin, "Olimpik sporcularımızda 8 kotamız var. Kadınlar +78 kiloda iki sporcumuz kotayı geçti. Bunlar Kayra Özdemir ve Hilal Öztürk. Tabii Kayra dünya sıralamasının 3. basamağında olduğu için önceliği ona vereceğiz ve kendisi olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Hilal daha genç, bu tecrübesiyle ilerleyen zamanlarda, Los Angeles 2028'de ülkemizi temsil edecek. Paralimpik Oyunlar içinse 8 kotamız var şu anda. Onlar daha açıklanmadığı için tam olarak isimlerini beyan etmiyoruz. Görme engellilerin doktor kontrolünden geçerken bazıları iptal edilmişti. Özellikle bizi üzenlerden biri kadınlar 57 kilo J2 kategorisinde Zeynep Çelik. Kota almıştı, dünya sıralamasında birinciydi ama doktor kontrolünden geçemediği için itiraz hakkımızı kullandık. İtirazımız reddedildi. Hukuki anlamda bir elektronik posta daha gönderdik. Eğer olumlu cevap gelirse 9 kotamız olur." ifadelerini kullandı.

Judoda Tokyo 2020'den sonra ikinci defa karışık takım kategorisinde madalya dağıtılacağını hatırlatan Huysuz, "Beklenti olarak 8-9 kota üzerine yoğunlaşmıştık. 7 sporcuyla katılıp hem de takım müsabakasında yarışacağız. 7 sporcuyla olimpiyat kotası aldığımız için takım müsabakasında yarışma hakkı elde ettik. 7 sporcu, (Türk judo tarihinde) şu ana kadarki en büyük katılım. Daha önceki süreçlerde puan yoktu. Puanlamayla beraber Türk judo tarihindeki en büyük katılım oldu. Takım müsabakasında yarışmamız da ayrı bir ilk oldu. İlkleri yaşıyoruz ama 2028'de çok daha başarılı bir jenerasyon geliyor. 2028'de 'Türk judosu kaç sporcuyla gider, altın madalya alır mı?' diye düşünmediğimiz bir olimpiyat gelecek." değerlendirmesinde bulundu.





- "24 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz"

Huysuz, Barcelona 1992'de Hülya Şenyurt'un aldığı bronz ve Sidney 2000'de Hüseyin Özkan'ın kazandığı altın madalya dışında judoda podyuma çıkamayan Türkiye'nin, Paris 2024'teki madalya hedefinin ne olacağı sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Tokyo'da biz 3 tane madalya maçı yaptık, çok yaklaşmıştık. Çok kaliteli sporcularımız var. Avrupa Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez 4 madalya aldık, 2 de beşincimiz var. Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya alıyoruz, bir sporcumuz da beşinci oluyor. Bunlar gerçekten performansın arttığını ve sporcularımızın hedef koyduğunu gösteriyor. Bir madalya da olsa Türk judosu için çok değerli ama 3-4 sporcumuzdan kesinlikle madalya bekliyoruz. Giden 7 sporcumuz da her şeyi yapabilir. Judo saniyelik, saliselik bir spor. Bazı sporcularımız sadece tecrübe olarak biraz eksik. Bazıları da hem performans hem de tecrübe olarak çok iyi geldiler. En azından 2 madalya bekliyoruz. Belki daha fazla, belki bir olabilir. Fakat madalya kesinlikle bekliyoruz. Tabii 24 yıl geçmiş. 24 yıllık hasreti de bitirmek istiyoruz. Özlemimiz ve buna ihtiyacımız var. Daha çok çocuğa dokunabilmek, daha fazla imkan sunabilmek için madalyaya ihtiyacımız var."





- Hazırlık süreci

Olimpik takımın Erzurum'daki 2 haftalık yükseklik kampını tamamlamasının ardından 15-29 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'da diğer ülkelerle ortak çalışma gerçekleştireceği bilgisini veren Huysuz, milli judocuların temmuz ayının ilk haftasını İspanya'da geçireceği, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki son kampın ardından da 22 Temmuz'da Paris'e hareket edeceğini paylaştı.

Huysuz, Kastamonu'da Kurban Bayramı'na kadar ağırlık, teknik-taktik çalışmalar yürütecek paralimpik takımın ise bayram sonrası çalışmalara tekrar başlayıp, yurt içi veya yurt dışındaki ortak kamplarla oyunlara hazırlanacağını kaydetti.



