Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşacak. Polonya - Türkiye maçı 10 Haziran Pazartesi günü Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Bu önemli karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milli Takım, Polonya karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak turnuva öncesinde moral kazanmayı hedefliyor. Ayrıca, EURO 2024'te ilk resmi maçını 18 Haziran'da Gürcistan'a karşı oynayacak olan milliler, hazırlıklarını sürdürüyor. Maç öncesi A Milli Takım'da üç oyuncunun sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldığı ve diğer oyuncuların durumunun yakından takip edildiği bildirildi.