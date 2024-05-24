Mahkeme, İsrail'in askeri operasyonlarının Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini ve Refah sınır kapısının insani yardım ve hizmetlerin engelsiz sağlanabilmesi için açık tutulması gerektiğini belirtti.

UAD Başkanı Nawaf Salam, İsrail'in Refah'taki askeri harekatını derhal durdurması gerektiğini vurguladı. Kararda, İsrail'in Filistinlilerin yaşam koşullarını ciddi şekilde kötüleştiren askeri saldırılarını durdurması gerektiği ifade edildi. Mahkeme, ayrıca, İsrail'in Birleşmiş Milletler yetkililerinin Gazze'ye erişimini sağlamak üzere etkili tedbirler alması gerektiğini belirtti ve İsrail'in bir ay içinde aldığı tedbirler hakkında rapor sunmasını talep etti.

Kararın ardından Filistin Yönetimi ve Hamas, UAD'nin kararını memnuniyetle karşıladı. Filistin Yönetimi, bu kararı uluslararası toplumun Gazze'deki savaşın bitmesi yönündeki fikir birliğini yansıttığını belirtti. Hamas ise kararın yetersiz olduğunu ve İsrail'in tüm Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması gerektiğini ifade etti.

İsrail'den bazı yetkililer, UAD'nin kararını eleştirerek kabul etmeyeceklerini açıkladılar. İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotriç ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, kararı reddettiklerini ve İsrail'in askeri baskıyı artırması gerektiğini savundular. İsrail'in muhalefet lideri Yair Lapid de kararı eleştirerek, mahkemenin ahlaki bir çöküş yaşadığını söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, kararın bağlayıcı olduğunu ve İsrail'in uyması gerektiğini vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi'ne başvuracaklarını açıkladı. Avrupa Birliği'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin bu karara yanıt vermesi gerektiğini belirtti. Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahib ise kararın derhal uygulanması çağrısında bulundu.