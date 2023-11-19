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Özdağ, İzmir'deki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk Çizgisinde Türk Milliyetçiliği" konulu konferansta yaptığı konuşmada, ülkede toplumun büyük bir bölümünün umutsuzluk içerisinde olduğunu öne sürdü.

Kendisine "Atatürkçü" diyenlerin umutsuz olamayacağını ifade eden Özdağ, Atatürk ve silah arkadaşlarının bıraktığı aziz Cumhuriyeti müdafaa etmek için mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.

Özdağ, Mustafa Kemal Atatürk'ün 300 yıl ufuksuz, ülküsüz kalan Türk milletine tekrar ülkü gösteren bir insan olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Türk milliyetçiliği, kurucu ideolojimiz olmanın dışında Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler için de bir hayatı kavrama, anlamlandırma ve izah etme çerçevesi oluşturur. Mustafa Kemal döneminde Türk milliyetçiliği bir proje milliyetçiliğidir. Atatürk için Türk milliyetçiliği, Türk milletinin istiklali tam, özgür, eğitimli, refah içinde ve güvenle yaşamasını sağlayacak fikir zeminidir. Atatürk'ün erken ölümü, takipçilerinin onun ufkunu kavrayamamalarından dolayı projesi büyük ölçüde yarım kalmıştır."

- "Hayatımdaki en kötü iş Akşener'le parti kurmak oldu"

AK Parti'nin yanı sıra CHP ve İYİ Parti'nin de politikalarını eleştiren Ümit Özdağ, "Hayatımda yaptığım en kötü iş Meral Akşener'le parti kurmak oldu. AK Parti'den milletvekili olamayan AK Partililerin milletvekili olduğu yer İYİ Parti. Sonra geri dönüyorlar zaten. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin görevi, bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek. Bu muhalefeti değiştirmeden, bu iktidar gidemez." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan kentteki programları kapsamında fotoralli yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Özdağ, partisinin Bayraklı İlçe Başkanlığı'nın açılışını da gerçekleştirdi.