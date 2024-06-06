İzmir Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 20 Mayıs gecesi sokak köpeklerinin ağzından köpükler gelmesiyle durumu fark etti. Hemen belediye ve polise haber verildi, ancak köpeklerin kurtarılması mümkün olmadı. Veterinerlerin incelemesi sonucunda, köpeklerin yüksek düzeyde tarım ilacı olan metomil ile zehirlendiği tespit edildi.

Mahalleli ödül koydu

Mahalle sakinleri, bu vahşetin sorumlularının bulunması için kendi çabalarıyla 70 bin TL ödül koyduklarını duyurdu. Çevrede yaşayan hayvanseverler, olayın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için bir araya geldi.

Şahitlerin ifadesi

Mahalleliden bir kişi olan C.M., "Laboratuvar analizlerine göre, ölen hayvanlardan alınan numunelerde yüksek oranda metomil maddesi tespit edildiği bilgisini aldık. Ancak bu madde 30 Eylül 2021'de yasaklanmıştı. Bu zehir, sadece köpekleri değil, çevredeki diğer hayvanları da etkiliyor. Bu vahşetin sorumlularını bulmak için 70 bin TL ödül koyduk." dedi.

İsyan ve acı kayıplar

Olayın tanıklarından O.U., "Hayatım 3 saat içinde değişti. Köpeğim Fin'i kaybettim. Fin, dostum, en yakın arkadaşım ve evimin asıl sahibiydi. Onun meleğe dönüşmesine neden olan bu katliamcının bulunmasını istiyorum." ifadelerini kullandı. Bir diğer mağdur B.H. ise "Gofret, benim için sadece bir evcil hayvan değildi. Onunla geçirdiğimiz 3 yıl boyunca en yakın arkadaşım ve sırdaşım oldu. Bu insanlık dışı olayın sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.