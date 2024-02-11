Vodafone Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Çukurova Belediyesi’ni konuk eden VakıfBank, rakibini 3-1 mağlup etti. Ligde üst üste 9. galibiyetini alan sarı-siyahlılar, bu sezon toplamda 18. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ayrıca, Çukurova Belediyesi ile oynadığı 4. resmi maçı da kazanmış oldu.

Dengede geçen ilk seti son bölümünde file önünde etkili bir performans ortaya koyan VakıfBank, 28 dakika süren seti 25-19 kazanarak öne geçti. İkinci set 25-23 ile konuk ekibin oldu. VakıfBank, büyük çekişmeye sahne olan üçüncü sette hem savunmada hem de hücumda yüksek bir dirençle mücadele ederken, 5 blokla oynadığı seti 25-23 ile noktaladı ve durumu 2-1’e getirdi. Kaptan Gabi, 27 dakika süren sette 7 sayıyla öne çıktı. Dördüncü ve son seti de 25-17 ile hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Aleksia Karutasu, 20 sayı ile sahanın en skorer oyuncusu oldu. 17 sayıyla öne çıkan Gabi, Çukurova Bld.’ye karşı oynadığı 4 karşılaşmadaki toplam sayısını 50’ye yükseltti. Chiaka Ogbogu 13, Bianka Busa da 10 sayıyla VakıfBank’ta çift haneli sayılara ulaşan diğer isimler oldu.

VakıfBank bir sonraki maçında AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde yine Çukurova Bld. ile 13 Şubat Salı günü saat 14.00’te VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.