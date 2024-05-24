Mobil uygulama ve web sitesi üzerinden işlem yapmak isteyen binlerce kullanıcı, saatlerdir sisteme giriş yapamıyor. Banka tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmaması, kullanıcıların tepkisini daha da artırıyor.

Erişim sorunu saatlerdir devam ediyor

VakıfBank kullanıcıları, bugün öğle saatlerinden itibaren mobil uygulama ve web sitesine erişim sağlayamıyor. "İnternet bağlantınızı kontrol edin veya daha sonra tekrar deneyin" uyarısıyla karşılaşan kullanıcılar, sorunun internet bağlantılarından kaynaklanmadığını fark edince sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye başladı.

Kullanıcılar mağdur, tepkiler çığ gibi büyüyor

VakıfBank'ın erişim sorunuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaması, kullanıcıların tepkisini daha da alevlendirdi. Özellikle para transferi, fatura ödemeleri ve kredi işlemleri gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kullanıcılar, büyük mağduriyet yaşıyor.

"Zararımızı kim karşılayacak?"

Sosyal medyada #VakıfBankÇöktü etiketiyle paylaşımlar yapan kullanıcılar, bankanın sorunu bir an önce çözmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Kimi kullanıcılar "zararımızı kim karşılayacak?" diye sorarken, kimileri de "2024 yılında böyle bankacılık anlayışı mı olur?" şeklinde yorumlarda bulunuyor.

VakıfBank mobil uygulamasıyla neler yapılabiliyordu?

VakıfBank mobil uygulaması, kullanıcıların birçok bankacılık işlemini kolayca yapmalarını sağlıyordu. Para transferleri, fatura ödemeleri, yatırım işlemleri, kredi başvuruları ve daha birçok işlem, mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyordu. Ancak yaşanan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar, bu işlemleri şu an için gerçekleştiremiyor.