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Derbent Mahallesinde yaşayan Şehit Bekçi Ali Karakuzu'nun ailesini ziyaret eden Vali Ünlü, Turgutlu Şehir Stadyumunda incelemelerde bulundu.

Ünlü, daha sonra Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Atatürk Parkı'nda açılan yıl sonu sergisini gezdi, kursiyerler ve eğiticilere başarı diledi.

Turgutlu Kaymakamlığı ziyaretinde Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın ve kurum müdürleriyle bir araya gelen Ünlü, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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