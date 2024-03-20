İzmir'in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan Bahçeşehir Koleji'nin önündeki bozuk yolun onarılmaması, vatandaşları isyan ettirdi. Yol üzerinde oluşan çukura, kaldırım taşlarından yama yapıldığı görülürken öğrencilerin yoğun bir şekilde kullandığı yolun uzun zamandır onarılmamasına tepki gösteren vatandaşlar, gazetemiz aracığıyla yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Bu yolun bir an önce onarılmasını istiyoruz. Kaç zamandır burası bu halde. Çocuklarımız yolu sık sık kullanıyor. Günde yüzlerce kişi geçiyor bu yoldan. İnsanların, çocuklarımızın hayatını riske atıyorlar. Biri takılıp düşse bunun hesabını kim verecek bize? Araç sürücüleri de durumdan şikayetçi. Lastiği patlayan, zarar gören araçlar oldu. Tüm bunlara rağmen hiç bir yetkiliden ses çıkmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ne yapıyor? Bizim sorunlarımızı görmezden geliyorlar. İnsan canı, özellikle de çocuklarımızın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Çok mu zor bir yol onarımı?"