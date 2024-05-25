Olay, Liman Caddesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Alsancak istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan Zeynel Bilgiç (23), motosikletiyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilgiç bariyerlere savrulurken, motosiklet de bariyerlere sürtünerek 750 metre mesafeye kadar sürüklendi.

Hayatını kaybetti 

Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca yapılan kontrollerde, 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Motosikleti yeni aldı 

Olayın ardından yapılan incelemelerde, gencin dün üniversiteden mezun olduğu ve motosikleti ise 1 hafta önce satın aldığı öğrenildi.

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Editör: Simge Akbulut