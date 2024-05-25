Çivril’in Emircik Mahallesi muhtarı olan 40 yaşındaki Ömür Kahraman, mahallesinde vefat eden bir sakinlerinin cenaze törenine katıldı.

Cenazenin toprağa verildiği sırada kalp krizi geçiren Kahraman, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası olan Ömür Kahraman'ın daha önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Kahraman'ın cenazesi, Emircik Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından mahalle kabristanlığında toprağa verilecek.