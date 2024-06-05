Her yıl geleneksel olarak düzenlenen veda gecesinde oyuncular, teknik heyet ve yönetim stres attılar ve keyifli bir akşam geçirdiler.

Yeşil-kırmızılılarda 2 yıldır forma giyen uzun forvet Vitto Brown, gecede Soner Sarıkabadayı'nın "Buz" şarkısını da seslendirerek eğlenceye katkıda bulundu. Brown'un performansı, gecedeki en dikkat çekici anlardan biri oldu.

Pınar Karşıyaka'da veda yemeği, keyifli bir ortamda gerçekleşti. Oyuncular, teknik heyet ve yönetim, sezon boyunca birlikte verdikleri mücadeleyi ve yaşadıkları güzel anları yad ettiler. Veda yemeği, aynı zamanda yeni sezona da moral depolama imkanı sundu.