Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Erasmus Hareketliliği Karma Yoğun Programlar Projesi (BIP), Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden öğrencileri bir araya getirdi. Hollanda, Almanya, Portekiz ve Gürcistan gibi ülkelerden gelen öğrenciler, çevrim içi derslerin ardından Türk tarım teknolojileri firması için iletişim kampanyası hazırladı.

Çalışma imkanı sağlandı

BIP Projesi'ne Hollanda, Almanya, Portekiz ve Gürcistan gibi farklı ülkelerden gelen 33 öğrenci ve 7 Yaşar Üniversitesi öğrencisi katıldı. Proje kapsamında, öğrencilere çevrim içi olarak Kültürlerarası Pazarlama İletişimi dersleri verilirken, gerçek şirketlerle çalışma imkanı da sunuldu.

İzmir'e hayran oldular

Öğrenciler, Doktar şirketinin ihtiyacı doğrultusunda tarım teknolojileri ve sürdürülebilirlik konusunda iletişim kampanyası hazırladı. Bu süreçte, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ı ziyaret eden öğrenciler, İzmir'e duydukları hayranlığı dile getirdi. Öğrenciler, eğitim ve sosyal etkinliklerin yanı sıra bir arada deneyimleme şansı buldu. Yaşar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen proje, uluslararası iletişimde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.