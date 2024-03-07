Edinilen bilgiye göre olay, Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zadet Derin’in (74) evin içerisinde yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin içerisine giren sağlık ekipleri, Derin’i evinin salonunda karın kısmından 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.





TUTUKLANDI

Olay yerinde ve civarında yapılan incelemelerde ve alınan ifadeler sonucunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu 40 yaşındaki E.M. isimli kadın olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.M. karakoldaki ifadesinin ardından dün, sevk edildiği mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.