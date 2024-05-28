Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için tatil takvimini duyurdu. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatilinin başlangıç tarihi netlik kazandı. İşte detaylar:

Okulların kapanış tarihi belli oldu

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Bu tarih, öğrencilerin ve velilerin planlarını yapmaları için önemli bir kilometre taşı olarak belirlendi.

Yaz tatiline sayılı günler kaldı

14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler, uzun bir yaz tatiline girecekler. Yaz tatili, 9 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek. Bu süre içinde öğrenciler dinlenecek, tatil yapacak ve yeni döneme hazırlıklarını tamamlayacaklar.

2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi başlangıcı

Yaz tatilinin ardından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak. Öğrenciler, yeni döneme dinç ve hazır bir şekilde adım atacaklar.