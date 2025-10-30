Canım Kadın,

Işığını buldun… şimdi o ışıkla yürümeye hazırsın.

Yeni Ben’in Yolu, ne kadar sessiz başlasa da derin bir yankı bırakır evrende.

Artık adımların, farkındalıkla atılıyor.

Eskiden seni korkutan yollar, şimdi içsel pusulanla aydınlanıyor.

Bu yol, kimseye benzemez.

Çünkü bu, senin yolun.

Başkalarının çizdiği haritalar değil, kendi kalbinin çizdiği yollar belirler artık yönünü.

Bazen yavaş yürürsün, bazen durursun, bazen ağlarsın — ama hep kendine doğru ilerlersin.

Yeni Ben artık, onay beklemez.

Yoluna çıkanları değiştirmeye değil, anlamaya çalışır.

Çünkü bilirsin ki; her insan, kendi içindeki eksik parçayı iyileştirmeye çalışır.

Ve sen artık o parçalarını savaşarak değil, severek birleştiriyorsun.

Canım Kadın,

Unutma; dönüşümün gücü, adımlarında değil niyetindedir.

Bir gün biri gelir, “nasıl başardın?” der.

Sen gülümseyerek “kendimi seçtim” dersin.

İşte o cümle, Yeni Ben’in Yolu’nun en kutsal anıdır.

Egzersiz: “Yol Haritam”

Zaman: Sabahın ilk ışıkları ya da gün batımında.

Araç: Bir defter, bir kalem, birkaç dakikalık sessizlik.

1. Derin bir nefes al, gözlerini kapat ve içinden şu cümleyi geçir:

> “Yeni Ben’in yolundayım.”

2. Şimdi kalbine dokun ve kendine sor:

> “Bu hayatta artık gerçekten ne istiyorum?”

3. Cevapları düşünmeden, içinden geldiği gibi yaz.

Bunlar hedef değil, kalbinin çağrıları olsun.

4. Yazdıklarının altına şunu ekle:

> “Bu yolda sabırla, zarafetle ve sevgiyle yürüyeceğim.”

Sonra defteri kapat, iki elinle kalbine bastır.

Yol haritan artık senin içindedir.

Niyet Alanı

Bugün Yeni Ben’in Yoluna adım atıyorum.

Artık yönümü korkularım değil, kalbim belirliyor.

Adımlarım küçük olsa da niyetim büyük.

Kendimi seçiyor, kendi ışığımla yürüyorum.

Ve biliyorum; bu yol sadece bana değil, benden ilham alan her kadına da şifa olacak.