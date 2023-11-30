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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Suat Kılıç, yaptığı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek'in dikkat çeken bir açıklaması var. Sayın Şimşek diyor ki, enflasyona olan olumsuz tesirinden dolayı ÖTV ve KDV gibi vergilerde artış düşünmüyoruz. Günaydın sayın bakan. Seçimler sonrasında yakın zamanda arka arkaya ÖTV artışları geldi. KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarıldı. Gerek ÖTV'de gerekse KDV'deki artışlar maalesef başta gıda enflasyonu olmak üzere bütün mal ve hizmetlere zam olarak yansıdı. ‘Zam, zam, zam, vergi, vergi, vergi’ politikasının bir neticesi olarak gerçekleşti. Bugün evet tespitiniz doğrudur. KDV ve ÖTV'ye artış yapılması halinde bu yüksek enflasyon olarak önümüze çıkacak. Peki dün, önceki ay, bir önceki ay KDV'ye ve ÖTV'ye yapılan artışlar yine enflasyon olarak yine fiyat artış hızı olarak, yine zam olarak karşımıza çıkmadı mı? Geçen aylarda yapılan ÖTV ve KDV artışlarından dolayı halkımızın alım gücü daralmadı mı? Yaşamı daha da zorlaşmadı mı? En düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 lira, aylık asgari ücret rakamı olan 11 bin 402 lira ek vergiler nedeniyle daha da anlamsızlaşmadı mı? Tekrar günaydın sayın bakan. ÖTV'ye KDV'ye evet artış yapmayın vergiyi tabana yayın, dolaylı vergileri azaltın ve halkımızın nefes almasını sağlayın” diye konuştu.

‘DEVLET YARDIMI ALMIYORUZ’

Yeniden Refah Partisi olarak ay sonuna kadar 81 il ve 922 ilçede adaylarının tamamına açıklamış olacaklarını ifade eden Kılıç, “Türkiye için biz varız. Türkiye, Yeniden Refah Partisi belediyeciliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissediyor. Kampanya hazırlıklarımızı başlattık. Seçim müziklerimiz, videolarımız, kampanya sloganlarımız ve kampanya söylemimizle birlikte çok yüksek rakamlı devlet yardımlarından yararlanan siyasi partilerden daha etkili bir şekilde sahada biz olacağız. Çok paramız yok. Devlet yardımı da alamıyoruz. Ama öz güvenimiz, özgül ağırlığımız, gayretimiz, tevazuumuz, samimiyetimiz var. Ve bu anlayış içerisinde halkımızın bize olan ve her geçen gün artan yüksek teveccühü var. Son 3 ay içerisinde Yeniden Refah Partisi üye sayısını 264 binden 328 bine çıkardı. Oransal olarak yüzde 23 üç üye sayısı artışıyla Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi konumundadır” dedi.

‘HAZİNE YARDIMININ KALDIRILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ’

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2024 yılı yerel seçim yılı. Bütün siyasi partilerin devlet yardımı alma hakkına sahip olan siyasi partilerin alacakları hazine yardımı seçim yılı olduğu için 2024 yılında ikiye katlanacak. AK Parti'nin 1 Ocak'tan itibaren Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden alacağı yardım, 2 milyar 658 milyon lira. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı hazine yardımı 1 milyar 892 milyon lira. Milliyetçi Hareket Partisi'nin alacağı hazine yardımı 752 milyon lira. İYİ Parti'nin alacağı hazine yardımı 722 milyon lira. Yeşil Sol mu HEDEP mi alacağı hazine yardımı 658 milyon lira. Yeniden Refah Partisi olarak 5 kuruş hazine yardımı almaksızın cebine bir kuruş devlet katkısı girmeksizin bu seçim kampanyasını öz kaynaklarımızla milletimizin katkılarıyla alın teri ve çok çalışmayla ortaya koyacağız. Biliyoruz ki, bu fedakârca çalışmanın bereketi Allah'tan gelecektir. Bu adaletsizliğin bizim talebimize gerek kalmaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan ve hazine yardımı alma hakkından yararlanmakta olan siyasi partilerin girişimiyle bu adaletsizliğin ortadan kalkmasını, kaldırılmasını gönülden ümit ve temenni ediyoruz” diye konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARINI DESTEKLEMEK ÜZERE KURULMUŞ BİR SİYASİ PARTİ DEĞİLİZ’

Suat Kılıç, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile ortak aday çalışmaları ile ilgili,şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı'na destek vermeyeceğiz, şöyle destek vermeyeceğiz. Biz Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemek üzere kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Bize gelen bir teklif olur ise teklifin mahiyetine bakarız. İçeriğini ele alırız, tartışırız. Oradan Yeniden Refah Partisi seçmeninin tabanının, teşkilatının beklentilerine karşılık olabilecek, Yeniden Refah Partisi'nin duruşunu daha güçlü kılabilecek bir yaklaşım edinebilirsek; bu yaklaşıma aynı yaklaşımla karşılık oluşturabiliriz. Ama ne olur ‘İstanbul'da AK Parti kaybetmesin, Ankara'da AK Parti kaybetmesin’ diye kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Kendi aday adaylarımız var, açıkladığımız yerlerde adaylarımız var. İstanbul ve Ankara'da da kendi adaylarımızı açıklamaya yönelik çalışmalarımız var. Ama tabii ki siyaset özü itibarıyla bir müzakere işidir. Kapıları açık tutma işidir. Siyasetin arka kapı diplomasisi de olabilir. Biz kapılarımızı açık ya da arada tutmaya devam ediyoruz. Eskilerin deyimiyle siyasette 24 saat uzun bir süredir kapıları sıkı sıkıya kapalı tutmak yerine gelen tekliflere bir siyasi parti olarak müzakerelere, görüşmelere açık olduğumuzu ifade ettik. Gelen bir teklif yok. Olmamasını çok önemli bulmuyoruz. Çünkü biz zaten milletvekili genel erişiminde kendi logomuz ve adaylarımızla yarışa katılmanın bereketini gördük. Halkımızın desteğini de hissettik. Bugün Anadolu Buluşmaları kapsamında gittiğimiz illerde partili olan vatandaşlarımızın da partili olmayan sokakta karşılaştıklarımızın da bizden temel bir isteği var. Mevcut yanlışların devam etmemesi için belediye seçimlerinde mutlaka kendi adaylarınızı gösterin. Alternatif olun, alternatife ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz şu an Cumhur İttifakı'nın aday çalışmaları kapsamının içerisinde değiliz. Bize gelen bir teklif de yok. Bundan dolayı bir şikâyetimiz de yok. Gayet rahatız. Emin adımlarla taban ve teşkilat; alternatif arayışındaki vatandaşlarımız ‘kendi adaylarınızla gelip yanınızdayız, arkanızdayız’ diyor. Biz de bu istikamette yol almaya devam ediyoruz."