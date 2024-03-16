Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimleri için seçmen kütüklerini kesinleştirdi. YSK verilerine göre, seçimde kayıtlı seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882. Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin genç seçmen ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerin yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkek. Seçmen listeleri, 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirilecek. O tarihe kadar ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilecek.

28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde, yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti. YSK'nın verilerine göre, güncel kayıtlı seçmen sayısı, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirlendi. 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.

KİMLER OY KULLANAMAYACAK?

Seçmen listeleri, 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirilecek. O tarihe kadar ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilecek.

Ölen seçmenler ve vatandaşlıktan çıkarılanlara ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden, kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ve taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgileri ise Adalet Bakanlığı’ndan alınacak.

Ayrıca silah altında bulunanlara ait bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden edinilecek. "Oy kullanamaz" şerhi verilmesi için gerekli işlemler yapılacak.