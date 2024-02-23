İzmir'de Birlik Sağlık Sen üyeleri, Bayraklı Şehir Hastanesi'nde yaşanan sorunlarla ilgili basın açıklamasında bulundu. Sendika binasında Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol'un katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında sendikanın İzmir Şube Başkanı Berna Boran, şehir hastanesinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

YETERLİ GÜVENLİK YOK, ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ

Basın açıklaması metnini okuyan Boran, İzmir Şehir Hastanesi'nde sorunlar bitmiyor. Bayraklı'da açılan şehir hastanesinin en büyük sorunu personel eksikliği olmasına rağmen, Yap-Kirala-İşlet-devret sistemiyle yani Kamu- Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile yapılan şehir hastanesinin yüklenici firması Güvenlik, Temizlik, Taşıma, Yemek, Sterilizasyon vb. pek çok hizmetin sunucusu olup, yeterli personel çalıştırılmadığı için hizmet aksamalarına sebep olmaktadır. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından İzmir Şehir Hastanesine atanması beklenen 1040 civarında hemşire ve 80 civarında atanacak ebeyle birlikte bin 500 sayısına ulaşılmaya çalışılan İzmir Bayraklı Şehir hastanesinde, Hastanenin özellikle acil bölümünde yeterli güvenlik görevlisinin olmaması, güvenlik konusunda büyük zafiyetler getirmektedir. Önümüzdeki süreçte hepimizi üzecek sağlıkta şiddet olaylarının olması olasılığı öncelikle hastanede görev yapan sağlık çalışanlarımızı ve bizleri endişelendirmektedir" dedi.

HEMŞİRELER HASTA TAŞIYOR, DOKTORLAR TEMİZLİK YAPIYOR

Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran açıklamanın devamında ise "Yeterli sayıda yemekhanenin ve yeterli sayıda yemekhane personelinin olmaması da, yemek hizmetleri konusunda da pek çok sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Personelin yemek sırasında uzun süre beklemesi zaman kaybına sebep olmakta, bazen de görevine dönmek zorunda kalan personelin yemek yemeden görev yerine dönmesiyle aç kalmasını da beraberinde getirmektedir. Sterilizasyon hizmetlerini de veren yüklenici firma, yeterli sayıda tıbbi malzemenin olmamasından ve sterilizasyona gönderilen malzemenin 12 saat gibi uzun sürede steril edilmesi ameliyatların aksamasına ve hastaların mağdur olmasına sebep olmaktadır. Hasta taşıma personellerinin eksik olmasıyla da, hastaların 3-4 saat gibi sürelerde taşıma personeli beklemesi ne insani, nede vicdanidir. Yüklenici firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesinin faturasını doktorundan hemşiresine, teknisyeninden memuruna tüm çalışanlarımız ödemektedir. Hemşire hasta taşıyor, teknisyen malzeme taşıyor, doktor ameliyathane temizliği yapıyor" diye konuştu.

"MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Bayraklı Şehir Hastanesi'nde personel eksikliği sıkıntısının yüklenici firmadan kaynaklı olduğunu dile getiren Boran, "Personel eksikliğinde yaşanan sıkıntının temelinde de maalesef sözleşme gereği hastanenin açılışından itibaren 6 aylık sürede ilgili şirketin bir sorumluluğunun olmamasından kaynaklanmaktadır. İlk 6 ayda yeteri kadar personel bulundurması yönünde ki sözleşme, il sağlık müdürlüğü yetkililerimizin de elini kolunu bağlamaktadır. Bu demektir ki 17 ekim 2023 - 17 nisan 2024 arası ilgili şirkete bu konularda hesap soramayacağız. İlgili firma bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeli. Çalışanlarımızın da, vatandaşlarımızın da mağduriyetlerinin önüne geçilmelidir" ifadelerini kullandı.