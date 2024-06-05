Potanın Yıldızları, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Ankara temsilcisi HAVELSAN'ı yenerek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Bu şampiyonlukla birlikte Yıldız Holding Basketbol Takımı, on yıllık mücadelesinin meyvesini toplamış oldu. Takımın başarısında emeği geçen tüm oyuncuları ve antrenörleri tebrik ederiz.

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sezon İstanbul'da şampiyon olarak bizi gururlandıran Yıldız Holding Basketbol Takımımız Antalya'da gerçekleşen Şirketler Arası Basketbol Ligi (CBL) Türkiye Şampiyonasını da başarıyla tamamladı. Başarı bir sonuç değil bir yolculuk; takımımız da ekip ruhu ve daima daha iyisini hedefleyen istikrarlı performanslarıyla sürdürülebilir bir başarı örneği sergiliyor. Bizler dünyanın dört bir yanındaki 80 bin Yıldız'lı olarak durmaksızın daha iyiye ulaşmayı amaçlıyor; faaliyet gösterdiğimiz her alanda çıtayı daima yükseltiyoruz. Kurumsal değerlerimizi temsil eden ve bizlere ilham veren Potanın Yıldızları'nı on yıllık mücadeleleri nedeniyle bir kez daha kutluyorum" dedi.