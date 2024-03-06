Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, vatandaşlarla buluştu daha doğru belediyecilik anlayışıyla her mahalleye eşit hizmet sözü vererek kentteki kreş sayısının 35’e çıkacağını dile getirdi.

Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda deniz kenarında güne başlayan Karşıyakalılarla sohbet edip balıkçılarla kahvaltı yaptı. Balıkçı Barınağı'nın ardından seçim çalışmalarını Latife Hanım ve Zübeyde Hanım mahallelerinde sürdüren Çiftçioğlu, Karşıyaka'nın güzel insanlarının doğru çözümler üreten bir belediyeciliği hak ettiğini söyledi.

BALIKÇI BARINAĞININ KAÇAK OLMASI KARŞIYAKA’YA YAKIŞMIYOR

Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Olcay Bülbül’ün ev sahipliğinde balıkçılarla bir araya gelen Çiftçioğlu, barınak alanın yasal barınak vasfı taşımadığı için yatırım yapılmadığını kaçak avcılık ve pek çok asayiş sorununun yaşanmasına sebebiyet verdiğini söyledi. Çiftçioğlu, belediye başkanı olarak göreve geldiğinde doğru çözümlerle balıkçı barınağı için yapılması gereken ne varsa yapacaklarını belirterek “Balıkçı Barınağının halen kaçak olması Karşıyaka’mıza yakışmıyor. Bu alanın belediyemiz tarafından imar planına balıkçı barınağı olarak işlenmesi gerekiyor. Belediye başkanı olarak göreve geldiğimizde doğru çözümlerle Mavişehir Balıkçı Barınağımızın yeni dönemde daha güzel bir şekilde Karşıyaka’mızın, Karşıyakalıların ve balıkçılarımızın hizmetinde olmaya devam edecek. Çoğu zaman benim de ailemle sabahları güzel denizimizi seyrederek kahvaltı yaptığım, ailecek çiğdem çitlediğimiz, keyif dolu anlar geçirdiğimiz bu alanın daha güzel bir şekilde yaşaması için gayret edeceğiz. Balıkçılarımızın, kooperatifimizin talep ve beklentilerine doğru çözümler geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

KARŞIYAKA’NIN KAYBEDECEK ZAMANI YOK

Latife Hanım Mahallesinde Dursunbey Yassıören Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Çiftçioğlu, İzmir’in ve Karşıyaka’nın kronikleşen sorunlarına karşı kaybedecek zamanın olmadığını vurguladı. Çiftçioğlu, "Hangi mahallemize gidersek gidelim, hangi sokağımıza gidersek gidelim maalesef ötenlenmiş, gündeme alınmamış ihmal edilmiş vaziyette. Gündelik hayatımızdaki konforumuz zayıflıyor. Sosyal belediyeciliğe ulaşmak her geçen gün güçleşiyor. Latife Hanım Mahallemiz planlamasından sosyal donatı alanlarına kadar ihmal edilmiş durumda. Sosyal donatı anlamında eksiklerin olduğu, çocuklarımızın güvenli bir şekilde vakit geçiremediği bir mahalleyi Latife Hanım Mahallemiz'de yaşayan vatandaşlarımız hak etmiyor. Bizler göreve geldiğimizde Karşıyaka'mızın her mahallesine eşit hizmet götüreceğiz. Karşıyaka’mızda ayak basılmadık, unutulmuş bir mahallemiz, sokağımız kalmayacak. Birilerine fotoğraf kareleriyle gösterdiğimizde 'Burası Karşıyaka'ya mı bağlı?' diye sorulduğunda herkesin 'Hayır' cevabını vereceği bir durumla karşı karşıyayız bunu kabul etmiyoruz” dedi.

KARŞIYAKALI EN YÜKSEK STANDARTTA HİZMETİ HAK EDİYOR

Karşıyakalının doğru çözümlerle yüksek standartta hizmeti hak ettiğini ifade eden Çiftçioğlu, “Karşıyakamızın güzel insanlarının, mutlu insanlarının daha doğru bir belediyeciliği hak ettiğini düşünerek bu yolculuğa çıktık. Karşıyaka'nın her mahallesi eşit ve doğru hizmeti hak ediyor. Karşıyaka’mızda, sosyal belediyecilik anlamında, günlük hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik çok uygun bir durum var. Dersimize çalıştık, projelerimiz hazır. Taziye evlerimizden çocuklarımızın burslarına kadar ev hanımlarımızdan, emeklilerimize desteklere kadar gerçekten çok çeşitli sosyal projelerimiz var. Karşıyaka'yı daha ulaşılabilir daha akıcı bir yer haline getirmemiz gerekiyor. Zor anlarında vatandaşının yanında olan, aile bütçelerine katkı sağlayan bir belediyeciliği ortaya koymamız gerekiyor” diye konuştu.

KREŞ SAYISI EN AZ 35’E ÇIKACAK

Göreve geldiğinde kreş sayısını artıracağının müjdesini de veren Çiftçioğlu, “Karşıyaka Belediyesi'nin aktif olarak çalışan dört, beş tane kreşi var. Ama Karşıyaka gibi büyük bir kentte dört, beş tane kreş yakışıyor mu? Yeterli mi? Değil. Biz bunu ilk etapta en az 35 çıkartacağız. Özellikle belli bir gelir grubunda olan çalışan anne, babalara aynı kalitede ve aynı eğitim modelinde bu kreşlerimizi yaygınlaştırarak onların da aile bütçelerine destek sağlayan bir alan oluşturarak sadece yılın belli ayları değil 12 ay aktif olarak çalışan bir kreş sistemimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu’nun bir sonraki durağı ise Zübeyde Hanım Mahallesi oldu. Kahvehane ziyareti yapan Çiftçioğlu, oyun oynayan vatandaşlara şans diledi, vatandaşlarla sohbet edip projelerini anlattı.