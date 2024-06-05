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İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Burhan K. ve Kenan B. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Azat D. ise yaralandı.

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