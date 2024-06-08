Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve çevre gönüllüleri yaklaşık 3 saatte Karaali’de 2 buçuk ton çöp topladı.



Karaali Mahallesi Yunusemre Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllüleri ile tertemiz yapıldı. Temiz Yunusemre, Temiz Çevre Kampanyasında bu hafta durak Karaali Mahallesi oldu. Yaklaşık 3 saat süren etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci, birim müdürleri, belediye ekipleri, çevre gönüllüleri ve mahalleli katıldı. Amaçlarının temiz çevre temiz Yunusemre olduğunu belirten Başkan Semih Balaban, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Çevre kampanyamızı bu hafta Karaali villalar bölgesinde gerçekleştiriyoruz. Başkan yardımcılarımızla, müdürlerimizle, ekiplerimiz ve gönüllerimizle birlikte 2 buçuk ton çöp topladık. Amacımız halkımıza temiz çevre temiz Yunusemre bilincini vermek. Temiz çevre temiz Yunusemre’yi mutlaka oluşturacağız.”