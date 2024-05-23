Ali Koç 90 Gün Hak Mahrumeti: Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç, müsabaka sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780.000 TL para cezası aldı. Bu ceza, Koç'un herhangi bir futbol organizasyonunda yer almasını engelliyor.

Mert Hakan Yandaş 5 maç cezalı



Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi maçtan men edildi. Bu ceza, Yandaş'ın Süper Lig'de 5 maç forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Diğer Cezalar: Fenerbahçe'ye ayrıca zaman çizelgesine uymamak, takım halinde sportmenliğe aykırılık, antrenörlere yönelik talimatlara uymamak ve yöneticilerin sportmenliğe aykırı açıklamaları gibi gerekçelerle toplam 1.092.500 TL para cezası verildi.

Kulüp doktoru ve görevlisi de cezalı



Fenerbahçe doktoru Ertuğrul Karanlık ve kulüp görevlisi Emre Kartal da rakip takım mensuplarına yönelik saldırıları nedeniyle cezalandırıldı. Karanlık 5 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alırken, Kartal'a ise 1 yıl hak mahrumiyeti ve 200.000 TL para cezası verildi.

Irfan Can Eğribayat ve Jayden Quinn Oosterwolde de cezalı

Fenerbahçe futbolcuları Irfan Can Eğribayat ve Jayden Quinn Oosterwolde de rakip takıma yönelik hakaretleri nedeniyle cezalandırıldı. Eğribayat 3 maç men cezası alırken, Oosterwolde ise 1 maç forma giyemeyecek.

Galatasaray'a da ceza



Galatasaray'a da saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ve usulsüz seyirci alınması gibi gerekçelerle toplam 360.000 TL para cezası verildi. Galatasaray antrenörü Serhat Doğan da hakaret ettiği için 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı.