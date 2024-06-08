Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası primlerinde temmuz ayı için uygulanacak artış oranını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, temmuz ayından itibaren zorunlu trafik sigortası primlerine yüzde 3,5 zam yapılacak.

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SEDDK'nın yayımladığı genelgeye göre, 2024 yılı temmuz ayından itibaren araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler yüzde 3,5 artırılarak uygulanacak. Bu karar, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Zorunlu trafik sigortası, sürücülerin ve diğer trafik kullanıcılarının olası zararlarına karşı korunmalarını sağlayan önemli bir güvence. Bu nedenle, sigorta primlerinde yapılan artışlar ve güncellemeler trafik kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.