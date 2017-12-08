Datça açıklarında deprem!

Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı

Sabah saat 08.20'de Muğla'nın Datça İlçesi'nde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Datça açıkları. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklanırken, yerin 15.13 kilometre derinliğinde meydana geldiği bilgisi de verildi.



Datça çevresinde de hissedilen deprem, can ve mal kaybına yol açmazken, halk arasında paniğe neden oldu.





