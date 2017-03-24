Motorine 7 kuruş indirim geldi

Motorin in litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.



GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ



GEÇEN HAFTA DA İNDİRİM YAPILMIŞTI

PÜİS yaptığı açıklamaya göre motorin grubunda 25 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere litre fiyatlarında 7 kuruş indirim geldi.Az önce kesinleşen indirimle, motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren düşürüldü. Motorin İstanbul'da 4,52 liradan 4,45 liraya, Ankara'da 4,58 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,56 liradan 4,49 liraya indirildi.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor. Motorinin litre fiyatında, geçen hafta da 8 kuruşluk indirim yapılmıştı.