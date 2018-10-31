Fevreka İçerik Ajansı ile Müşterilerinizi Yakalayın ve Bırakmayın!

Gelişen teknolojiyle birlikte rakiplerinden öne çıkmayan isteyenler Dijital Dünya’ya adım atıyor. Siz de rakiplerinizden ön planda olmak ve müşterilerinizi yakalamak istiyorsanız, bir içerik ajansı ile çalışın ve Fevreka’ya güvenin!

Teknolojinin gelişmesiyle rekabet yarışında alternatif yollar da arttı. Geleneksel reklam mecralarından fayda göremeyen ya da aradığı hedef kitleye ulaşamayan firmalar, potansiyel müşterilerini dijital ortamlarda yakalama şansı elde ettiler. Müşterileri yakalamak için doğru içerik ajansı ile çalışmakta fayda var.

Bannerlar, Adsense gibi mecralarla başlayan dijital reklam yarışına Google bomba gibi düştü. SEO optimizasyonu adı verilen algoritmalar sayesinde bugün istediğimiz bir mekanın adresini, telefonunu, menüsünü, açılış- kapanış saatlerini saniyeler içerisinde görebiliyor hatta randevu talebinde dahi bulunabiliyoruz. Pazarlama için son derece önemli olan “kolay ulaşılabilirlik” Google sayesinde hem daha tasarruflu hem de kesin sonuçlarla firmalara artı olarak döndü. Bu nedenle, Google’ın belirlediği kriterler ölçüsünde kendilerini yenilen web siteler, gerek içerikleriyle gerekse de sitenin arama motorlarına uyumluluğuyla “dijital reklam” kavramının ortaya çıkışını sağladılar.

Dijital reklam faaliyetleri içerisinde sürdürülen SEO çalışmaları ve içerik metin yazımına ek olarak görüntülü reklam ağlarının ve Google Adwords kampanya yönetimi de bulunuyor. Yani, markanızın imajı doğrultusunda SEO ajansı ya da sosyal medya ajansı; içerik yazımı, SEO çalışmaları ve sosyal medya yönetimi konusunda sizlere profesyonel hizmet veren ajanslar olarak kabul görüyor. İstanbul reklam ajansları içerisinde başarılarını kanıtlamış ve profesyonel çalışan kadrosu ile göz dolduran Fevreka da SEO ajansı ya da Sosyal medya ajansı olarak sizlere hizmet vermektedir.

SEO ve Sosyal Medya Ajansı Neler Yapar?

SEO ajansı ya da sosyal medya ajansı olarak hizmet veren tüm ajanslar, dijital ajans hizmetlerini sizlere sunar. Bu dijital ajans hizmetlere aşağıdaki maddelerin hepsi dahildir.

SEO analizlerini belirlemek, stratejiler oluşturmak ve bu stratejileri uygulamak yer alıyor. SEO çalışmalarını düzenli raporlamak ve gidişat göre yeniden strateji oluşturmak da SEO ajansının sorumlulukları arasındadır.

Markanızın duruşunu iyice benimseyen sosyal medya ajansınız, sizi sosyal medyada temsil eder. Özel günlerde sizler adına içerik paylaşımlarında bulunur ve müşterilerinizle olan olumlu ya da olumsuz tüm etkileşimlerinizi profesyonel bir yaklaşımla yönetir.

İçerik bildiğiniz üzere Google için de “internet tüketicisi” için de çok önemli. SEO faaliyetleriniz için Google’ın belirlediği ölçülerde içerik metin yazımı hizmeti veren SEO ajansı, site içi ve site dışı tüm platformda planlanan ilgili içeriklerinizi yayınlar.





Fevreka İçerik Ajansı Olarak Sizlere Değer Katmak İçin Sabırsızlanıyor!

İstanbul reklam ajansları içerisinde aldığı ödüller ve referanslarıyla adını kısa sürede duyurmayı başaran Fevreka SEO ve sosyal medya ajansına güvenerek hedeflediğiniz başarıya minimum bütçede ancak maksimum kazançla ulaşabilmeniz mümkün. Fevreka ile kısa sürede rakiplerinize fark atmak için bize ulaşmanız yeterli!