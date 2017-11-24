İZBAN treninin önüne atlayıp intihar etti!

İzmir'in Menemen İlçesi'nde, İZBAN treninin önüne atladığı iddia edilen üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Doğancan Atik, hayatını kaybetti

Olay, dün saat 18.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'ndeki Egekent 2 İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühedisliği Bölümü öğrencisi Doğancan Atik, Aliağa- Cumaovası seferini yapan trenin önüne, iddiaya göre atladı. Trenin çarptığı Atik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Doğancan Atik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olay nedeniyle duran, Cumaovası yönüne yapılan İZBAN seferleri, yaklaşık 2 saat sonra yeniden normale döndü.