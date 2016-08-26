Deprem kuşağında olan ülkemizde yapı güvenliği ayrı bir önem taşımaktadır. Yapılan binaların güvenlikten yoksun olmalarının cezasını, tüm ülke olarak çekmeye devam ediyoruz. Depremlerde yıkılan binalarda yitip giden canlara üzülmek kadar, eski binaları güçlendirmek için de ülke ekonomisinin önemli miktarda kaynağını binaları daha güvenli hale getirmek için çabalıyoruz. Oysa yıllardır ülkemizde çelik ev üretici firmaların yapmış olduğu yüksek güvenlik ve yıkılmazlık standartlarına sahip binaların yıkılmadan ayakta kaldığını görmekteyiz. Burada en önemli konu bina maliyetleri olarak düşünüldüğünde de ortaya yine çelik evin uzun vadede ekonomik ve güvenli olduğu sonucu çıkıyor.

Çelik Konstrüksiyon Çözümleri Binaların İskeletidir

Çelik konstrüksiyon, binalarda uygulanan son derece dayanıklı sistemler olup, aynı insan iskeletini oluşturan bir bütünlüğe sahip olduklarını söyleyebiliriz. Yapılarda taşıyıcı sistem olarak çeliğin kullanılması, Amerika’da yaşanan ikiz kuleler olaylarından sonra daha da önem kazandı. Bilindiği gibi ikiz kuleler de taşıyıcı elemanlar çelik malzemeden yapılmışlardı ve binalara 2 uçak çarptığı halde, uçakların çarptığı katların altındaki katlar ayakta kalabilmeyi başarmıştı. Bu sayede pek çok insan hayatta kalabilmişti.

Çimento Kullanımı Uzmanlık Ve Tecrübe gerektirir

Binalarda bağlayıcı malzeme olarak yaygın şekilde kullanılan betonun ana malzemesi olan çimento, farklı kalitelerde üretilmekte ve bina, iskele, kent mobilyası, duvar ve köprü üretimleri gibi konularda kullanılmaktadır. Ülkemizde çimentonun standartlarını belirleyen kamu kuruluşları, düzenli olarak denetim yapmakta ve üretilen çimentoya ilgili olduğu kategoriye göre kalite belgesi vermektedir. Bağlayıcılığı kadar, hayata dair pek çok unsuru da ayakta tutan çimentonun kullanımı hassas bir hesaplama ve uzmanlık gerektirir. Yapıların daha modern ve güvenli olması için uyulması gereken kuralları ve yeni ürünleri tek çatı altında toplayan yapikatalogu.com internet sitesinde konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.