26 Ağustos 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çelik Ev Hayat Kurtarır

    Çelik Ev Hayat Kurtarır

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 11:32
    Çelik Ev Hayat Kurtarır

    Deprem kuşağında olan ülkemizde yapı güvenliği ayrı bir önem taşımaktadır. Yapılan binaların güvenlikten yoksun olmalarının cezasını, tüm ülke olarak çekmeye devam ediyoruz. Depremlerde yıkılan binalarda yitip giden canlara üzülmek kadar, eski binaları güçlendirmek için de ülke ekonomisinin önemli miktarda kaynağını binaları daha güvenli hale getirmek için çabalıyoruz. Oysa yıllardır ülkemizde çelik ev üretici firmaların yapmış olduğu yüksek güvenlik ve yıkılmazlık standartlarına sahip binaların yıkılmadan ayakta kaldığını görmekteyiz. Burada en önemli konu bina maliyetleri olarak düşünüldüğünde de ortaya yine çelik evin uzun vadede ekonomik ve güvenli olduğu sonucu çıkıyor.

     

    Çelik Konstrüksiyon Çözümleri Binaların İskeletidir

    Çelik konstrüksiyon, binalarda uygulanan son derece dayanıklı sistemler olup, aynı insan iskeletini oluşturan bir bütünlüğe sahip olduklarını söyleyebiliriz. Yapılarda taşıyıcı sistem olarak çeliğin kullanılması, Amerika’da yaşanan ikiz kuleler olaylarından sonra daha da önem kazandı. Bilindiği gibi ikiz kuleler de taşıyıcı elemanlar çelik malzemeden yapılmışlardı ve binalara 2 uçak çarptığı halde, uçakların çarptığı katların altındaki katlar ayakta kalabilmeyi başarmıştı. Bu sayede pek çok insan hayatta kalabilmişti. 

    Çimento Kullanımı Uzmanlık Ve Tecrübe gerektirir

    Binalarda bağlayıcı malzeme olarak yaygın şekilde kullanılan betonun ana malzemesi olan çimento, farklı kalitelerde üretilmekte ve bina, iskele, kent mobilyası, duvar ve köprü üretimleri gibi konularda kullanılmaktadır. Ülkemizde çimentonun standartlarını belirleyen kamu kuruluşları, düzenli olarak denetim yapmakta ve üretilen çimentoya ilgili olduğu kategoriye göre kalite belgesi vermektedir. Bağlayıcılığı kadar, hayata dair pek çok unsuru da ayakta tutan çimentonun kullanımı hassas bir hesaplama ve uzmanlık gerektirir. Yapıların daha modern ve güvenli olması için uyulması gereken kuralları ve yeni ürünleri tek çatı altında toplayan yapikatalogu.com internet sitesinde konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

    Anahtar Kelimeler: Çelik, Ev, Hayat, Kurtarır

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Fuar, sıcağı kovacak mı?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Faiz daha da düşebilir
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz