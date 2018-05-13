En Kaliteli Görüntülü Sohbet Uygulaması Azar

Günümüzde internet dünyasında çoğalan ve aktif şekilde kullanılan sohbet uygulamaları gittikçe popüler bir hal almaya başladı

Günümüzde internet dünyasında çoğalan ve aktif şekilde kullanılan sohbet uygulamaları gittikçe popüler bir hal almaya başladı. Çevirim içi sohbet uygulamalarının bu denli popüler bir hal alması, kullanıcıları güvenlik açısından tedirgin olmayacakları ve gizliliklerinin 3. Şahıslarla paylaşılmayacağı güvenilir sohbet uygulamalarını bulmaya yöneltti. Azar görüntülü sohbet uygulaması kullanıcılarının hesap oluştururken girmiş oldukları bilgileri hiç bir şekilde 3. kişilere paylaşmaz. Bu gizlilik politikası sayesinde kullanıcılarına güvenilir ve de yüksek kaliteli sohbet deneyimi sunar. Çevirim içi görüntülü sohbet gerçekleştirebileceğiniz, kullanıcılarına çok sayıda ve çeşitte avantajlar sunan, yüksek kaliteli ve hizmet Azar görüntülü sohbet uygulamasında.

Azar Görüntülü Konuşma Nasıl Bir Uygulamadır?

Azar görüntülü sohbet uygulaması Türkiye’de 20 milyondan fazla indirilme sayısı ve dünyada 150 milyondan fazla indirilme sayısı bulunan kesintisiz ve yüksek güvenlikli bir sohbet uygulamasıdır. Azar görüntülü sohbet uygulaması, aradığınız kriterlere sahip olan kullanıcılarla eşleşmeler gerçekleştirerek yalnızca bölgenizle sınırlı kalmadan çok sayıda ülkeden kullanıcıyla tanışmanızı ve de dostluk kurmanızı sağlayan uygulamadır. Detaylı bilgiye http://azargoruntulusohbet.com/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Uygulama özellikle üniversiteli gençler arasında popüler bir uygulama olup, bütün kullanıcılarına ücretsiz görüntülü sohbet programı hizmeti sunar. Uygulama kolay bir şekilde Google Play ya da App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilmektedir. Uygulama aynı zamanda içerisinde anında çeviri desteği- Google translate hizmetini de vermektedir.

Azar Chat Avantajları Nelerdir?

Azar sohbet uygulaması kullanıcılarına sağladığı kolaylıklar ve bünyesinde yer alan özellikler sayesinde diğer sohbet uygulamalarından ayrı bir konumdadır.

● Yabancı kullanıcılar ile anlık çeviri sayesinde rahatça kesintisiz sohbet imkânı

● Programı cihaz içerisine ücretsiz indirme ve de kullanma imkânı

● VIP üyelik alımı ile ekstra özelliklere sahip olma imkânı (arka kamera kullanımı, reklamsız uygulama deneyimi, vb.).

● Ülke ve cinsiyet seçerek eşleşme gerçekleştirme imkânı

● Keyifli ve eğlenceli dostluklar kurmak adına sticker, filtre, kostüm vb özellikleri kullanabilme imkânı

● Bölgenizle sınırlı kalmadan uluslararası alanda kullanıcılarla sınırsız eşleşme imkânı.

Şikâyet Etme İmkânı

Azar sohbet programını kullanan kişi sayısı göz önüne alındığı zaman, uygunsuz ve de kullanıcıları rahatsız edecek herhangi bir içerik ya da görüntüler paylaşan kullanıcılar ile karşılaşma durumu doğabilmektedir. Kullanıcı güvenliğini sağlamak adına Azar görüntülü sohbet uygulaması bu duruma kesin bir çözüm yaratmıştır.