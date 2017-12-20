Facebook, izinsiz kullanılan fotoğraflar için harekete geçti

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook, izinsiz kullanılan fotoğraflar için yeni bir sistem geliştirdi. Buna göre bir kişi fotoğrafınızı paylaştığında facebook sizi hemen bu konuda uyaracak

Sevilen sosyal medya uygulaması Facebook'ta bazen bizden izinsiz fotoğraflarımız yayınlanabiliyor. Facebook, bu sorunun önüne geçmek için yüz tanıma sistemini devreye soktu. Eğer fotoğrafınızın başka bir kullanıcı tarafından yüklendiğinden haberdar olmak istiyorsanız bunu facebooka bildirmeniz ve yüzünüze dair fotoğraf ve verilerin Facebook tarafından bir dosyada saklanmasını kabul etmeniz gerekiyor. Böylece fotoğrafınız yüklendiğinde uygulama sizi hemen uyarabilecek.



Yeni özellik şimdilik sadece ABD'de uygulamaya konuldu. Yakın zamanda ise tüm dünyaya yayılması bekleniyor.





