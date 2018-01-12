Facebook'la ilgili çok önemli açıklama

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, sitenin yakın zamanda yenileneceğini açıkladı

Dünyanın en çok sevilen sosyal medya uygulaması Facebook'la ilgili önemli bir açıklama geldi. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yakın bir zaman içinde sitenin "daha az reklam, haber ve tanıtım içerecek şekilde" önemli bir değişim geçireceğini açıkladı.



Zuckerberg bu tür içerikler yerine, ön sayfada daha fazla, "aile ve arkadaş kaynaklı" içerik ve paylaşımların görüneceğini söyledi. Teknoloji devi, kullanıcı odaklı bu değişimden birçok kurumun "takipçilerle etkileşim anlamında" etkileceğini de doğruladı.



“İNSANLARIN MUTLULUĞUNA ODAKLI…”



BBC Türkçe’de yer alan habere göre; konu ile ilgili Facebook sayfasından bir paylaşımda bulunan Zuckerberg şunları kaydetti:



"Kullanıcılardan, genel içeriklerin yani reklam, haber ve tanıtımların, haber kaynağı sayfasındaki özel paylaşımları görünmez yaptığı yönünde bildirimler aldık. Verdiğimiz hizmetin yalnızca eğlence amaçlı olmaması aynı zamanda insanların mutluluğuna odaklı olmasının sorumluluğunu hissediyoruz. Pasif bir şekilde makale okumak ya da video izlemek, her ne kadar aydınlatıcı ve eğlendirici olsalar da, kişi için iyi olmayabilir. Bu nedenle Facebook'u nasıl kurguladığımız konusunda önemli bir değişikliğe gidiyoruz."