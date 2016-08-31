İnternet Dowloand Manager Ne İşe Yarar
Internet Download Manager (IDM), sizlerin daha hızlı bir şekilde dosya, müzik, film, video indirme işlerinize yarar. Bu program sayesinde çok daha hızlı bir şekilde istediğinizi indirebilir, bilgisayarınızda sahip olabilirsiniz. Bu program sayesinde internette bulduğunuz bir filmi bilgisayarınıza indirerek arşiv yapabilir, ya da bir müziği çok daha kolay bir şekilde bilgisayarınıza indirerek dinleyebilirsiniz. Peki Internet Download Manager programının özellikleri nelerdir?
İnternet Dowloand Manager Programının Özellikleri
İndirme imkanı sunmaktadır. Bu program sayesinde artık indirmeleriniz yarım kalmayacak ve çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde indirme yapabileceksiniz. Bu programın bir diğer özelliği de sizlere herhangi bir internet kopukluğundan sonraki bağlantıda yarım kalan indirmelerinizi devam ettirme imkanı vermesidir. Bu sayede dosyanızın büyük bir kısmını indirmişken internet kopukluğu yüzünden tekrardan indirmeye çalışmayacak ve kaldığınız yerden indirmeye devam edeceksiniz. Bu programı tam sürüm olarak kullanabilmeniz için Internet Download Managar Seri Numarasıgirmeniz gerekmektedir. Bu sayede çok daha keyifli indirmeler yapabileceksiniz.
1 İnc Kaç Cm Yapar ?
Uluslararası uzunluk ölçü birimlerinden biri olan inç geçmişten günümüze birçok ülkede kullanılmıştır. Öyle ki İngiliz birimleri, Birleşik Devletler, Emperyal birimler tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Uzunluk değerleri bir sisteme göre belirlenir ve bu sistemler alınan ölçü birimlerinin değerlerini değiştirir. Alan ölçü birimi olarak kullandığımız inç küp olarak hesap edilmektedir.
İnç uzunluk ölçü birimi en çok Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada devletleri tarafından kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Afrika ülkeleri de uzunluk ölçü birimi olarak İnç kullanmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi devletlerde kişilerin kollarının, boylarının ve bacaklarının uzunlukları İnç ile ifade edilmektedir.
Peki 1 İnç kaç cm? İnç cm olarak 2.54'e eşittir. 1 inç 2.54 cmye eşittir.
1 Mil Kaç Km Yapar ?
Uzaklık ölçü birimi olarak kullanılan mil iki nokta arasındaki uzaklığı ölçmemize olanak sağlar. Öyle ki geçmişten günümüze mil uzaklık ölçü birimi çok fazla devlet tarafından kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu durum milletten millete, sistemden sisteme uzunluklarının değiştiğini göstermektedir. Mil uzaklık ölçü biriminin kısaltması mi dir. Mil mesafe ölçü biriminin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Öyle ki bu tarih tam olarak Eski Roma'ya kadar dayanmaktadır. Peki Eski Roma Uygarlığı bu ölçü birimini nasıl kullanmışlardır dersiniz?
Eski Roma'da 1 mil 1000 adıma denk geliyordu. Romalılar bu şekilde mili kullanıyorlardı.
Mil, deniz mili ve kara mili olarak kullanılmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi deniz mesafeleri ölçülürken deniz mili, kara mesafeleri ölçülürken kara mili kullanılmaktadır. Peki 1 mil kaç km yapmaktadır?
1 mil yaklaşık olarak 1.609344 kilometreye eşittir.
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