Film izlemek isteyenlerin genellikler tercih ettikleri yöntem bilgisayarlar

ı

na indirmek olmaktad

ı

r. Ayn

ı

zamanda mp3 ve mp4 indirmek isteyenler de birçok yard

ı

mc

ı

program kullanmaktad

ı

r. Ancak internetin bu konuda kesin ve kat

ı

kurallar

ı

n

ı

n olmas

ı

ço

ğ

u zaman elimizi kolumuzu ba

ğ

layan etmen olarak öne ç

ı

kmaktad

ı

r. Peki ama istedi

ğ

imiz tarzda filmi, müzi

ğ

i ve videoyu nas

ı

l indirebiliriz? Ayn

ı

zamanda indirme i

ş

lemini nas

ı

l daha h

ı

zl

ı

bir

ş

ekilde gerçekle

ş

tirebiliriz? Bu sorunun cevab

ı

n

ı

merak ediyorsan

ı

z kesinlikle yaz

ı

m

ı

z

ı

n devam

ı

n

ı

okumal

ı

s

ı

n

ı

z.



İnternet Dowloand Manager Ne İşe Yarar

Internet Download Manager (IDM), sizlerin daha h ı zl ı bir ş ekilde dosya, müzik, film, video indirme i ş lerinize yarar. Bu program sayesinde çok daha h ı zl ı bir ş ekilde istedi ğ inizi indirebilir, bilgisayar ı n ı zda sahip olabilirsiniz. Bu program sayesinde internette buldu ğ unuz bir filmi bilgisayar ı n ı za indirerek ar ş iv yapabilir, ya da bir müzi ğ i çok daha kolay bir ş ekilde bilgisayar ı n ı za indirerek dinleyebilirsiniz. Peki Internet Download Manager program ı n ı n özellikleri nelerdir?

İnternet Dowloand Manager Programının Özellikleri

İndirme imkan ı sunmaktad ı r. Bu program sayesinde art ı k indirmeleriniz yar ı m kalmayacak ve çok daha sa ğ l ı kl ı ve h ı zl ı bir ş ekilde indirme yapabileceksiniz. Bu program ı n bir di ğ er özelli ğ i de sizlere herhangi bir internet kopuklu ğ undan sonraki ba ğ lant ı da yar ı m kalan indirmelerinizi devam ettirme imkan ı vermesidir. Bu sayede dosyan ı z ı n büyük bir k ı sm ı n ı indirmi ş ken internet kopuklu ğ u yüzünden tekrardan indirmeye çal ış mayacak ve kald ığı n ı z yerden indirmeye devam edeceksiniz. Bu program ı tam sürüm olarak kullanabilmeniz için Internet Download Managar Seri Numaras ı girmeniz gerekmektedir. Bu sayede çok daha keyifli indirmeler yapabileceksiniz.

1 İnc Kaç Cm Yapar ?

Uluslararas ı uzunluk ölçü birimlerinden biri olan inç geçmi ş ten günümüze birçok ülkede kullan ı lm ış t ı r. Öyle ki İ ngiliz birimleri, Birle ş ik Devletler, Emperyal birimler taraf ı ndan s ı kl ı kla kullan ı lm ış t ı r. Uzunluk de ğ erleri bir sisteme göre belirlenir ve bu sistemler al ı nan ölçü birimlerinin de ğ erlerini de ğ i ş tirir. Alan ölçü birimi olarak kulland ığı m ı z inç küp olarak hesap edilmektedir.

İ nç uzunluk ölçü birimi en çok Amerika Birle ş ik Devletleri, Birle ş ik Krall ı k ve Kanada devletleri taraf ı ndan kullan ı lm ış t ı r ve kullan ı lmaya devam etmektedir. Ayn ı zamanda Afrika ülkeleri de uzunluk ölçü birimi olarak İ nç kullanm ış lard ı r. Amerika Birle ş ik Devletleri ve İ ngiltere gibi devletlerde ki ş ilerin kollar ı n ı n, boylar ı n ı n ve bacaklar ı n ı n uzunluklar ı İ nç ile ifade edilmektedir.

Peki 1 İ nç kaç cm? İ nç cm olarak 2.54'e e ş ittir. 1 inç 2.54 cmye e ş ittir.

1 Mil Kaç Km Yapar ?

Uzakl ı k ölçü birimi olarak kullan ı lan mil iki nokta aras ı ndaki uzakl ığı ölçmemize olanak sa ğ lar. Öyle ki geçmi ş ten günümüze mil uzakl ı k ölçü birimi çok fazla devlet taraf ı ndan kullan ı lm ış ve kullan ı lmaya devam etmektedir. Bu durum milletten millete, sistemden sisteme uzunluklar ı n ı n de ğ i ş ti ğ ini göstermektedir. Mil uzakl ı k ölçü biriminin k ı saltmas ı mi dir. Mil mesafe ölçü biriminin tarihi çok eskilere dayanmaktad ı r. Öyle ki bu tarih tam olarak Eski Roma'ya kadar dayanmaktad ı r. Peki Eski Roma Uygarl ığı bu ölçü birimini nas ı l kullanm ış lard ı r dersiniz?

Eski Roma'da 1 mil 1000 ad ı ma denk geliyordu. Romal ı lar bu ş ekilde mili kullan ı yorlard ı .

Mil, deniz mili ve kara mili olarak kullan ı lmaktad ı r. Buradan anla şı laca ğı gibi deniz mesafeleri ölçülürken deniz mili, kara mesafeleri ölçülürken kara mili kullan ı lmaktad ı r. Peki 1 mil kaç km yapmaktad ı r?

1 mil yakla şı k olarak 1.609344 kilometreye e ş ittir.