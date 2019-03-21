İstanbul Mobil Uygulama

Son dönemlerde gelişen teknolojinin en önemli temel taşları hiç şüphesiz Apple Şirketi’nin tasarlamış olduğu akıllı mobil cihazlar ve daha birçok teknoloji ürününü piyasa sürmesinin desteklediğini inkâr edemeyiz.

Akıllı telefon ve mobil cihaz kavramını bize öğreten şirket, diğer mobil cihaz firmalarının aksine işletim sistemi olarak kendi bünyelerindeki çalışanları tarafından geliştirilen İOS işletim sistemini kullanmaktadırlar. İOS işletim sistemleri sadece Apple üzerinden tasarlanan telefon ve tabletlerde kullanılmaktadır ve çalışmaktadır. İstanbul için geliştirilen uygulamalar ise İOS sistemlerine uyumlu olarak da üretilmektedir. İstanbul İOS uygulama ile apple cihazlarınız ile şehriniz için geliştirilen uygulamaları kullanabilirsiniz. ,

İstanbulluların hayatını kolaylaştıran istanbul mobil uygulama ile trafik, deniz otobüsü, havaalanı, ispark, mobiett, navigasyon, nasıl giderim gibi genellikle İstanbul trafiğine uygun olan ya da İstanbul’a yeni gidenlere kolaylık sağlayacak uygulamalar bulunmaktadır. Sizler de İstanbul’da yaşıyorsanız ya gezmek amacıyla yolunuz İstanbul’a düşerse bu uygulamaları rahatlıkla apple telefon ya da tabletlerinize indirip kullanabilirsiniz. Firmamız hükümdar bilişim sizler için İstanbul İOS uygulama hizmetleri sunmaktadır. Siz de geliştirmek istediğiniz bir uygulama için hükümdar bilişim ile iletişime geçerek programlarınızı İOS uyumlu hale getirtebilirsiniz. Mobil uygulamaların öneminin arttığı şu son dönemlerde insanların hayatlarını kolaylaştıran ve daha rahat yaşam sürülmesini sağlayan bu uygulamalar ile hayatınıza renk katabilirsiniz. Evinizden ya da ofisinizden çıkmadan işlemlerinizi halledebilir. Bir yerden başka bir yere giderken kaybolma sorunu yaşamadan ve trafiğe takılmadan rahatlıkla seyahat edebilirsiniz.

Farklı şehirleri gezebilir o şehirler hakkında bilgiler edinebilirsiniz ayrıca keyifli geçirdiğiniz vakitlerinizi sevdikleriniz ile sosyal medya programları ile paylaşabilirsiniz. Bu uygulamalara sahip olmak oldukça basit hale gelmiştir. Hükümdar bilişim sizler için her alanda olduğu gibi bu alanda da hizmet vermekte ve kaliteli, güvenli hizmetlerine hız kesmeden devam etmektedir. Alanında deneyimli personelleri ile yapmak istediğiniz işi uzman ellerden geçirerek tüketiciye ulaştırma fırsatını siz değerli müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. Oldukça düşük maliyetler ile büyük işler başarmanız ve firmanızı bir adım daha ileri taşımak adına yapılan çalışmalarımız ile yılladır olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz.

Mobil uygulama geliştiren firmalar arasında olan hükümdar bilişim 10 yıldır resmi olarak faaliyette olan bir kurum olarak hizmet vermeye devam ediyor.