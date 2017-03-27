Nesta Creative İle Facebook Sponsorlu Reklam Farkını Keşfedin

Facebook oldukça yaygın ve aktif olarak kullanılan bir sosyal medya platformu. Markanızın ve firmanızın daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayan Facebook sponsorlu reklam aynı zamanda yeni müşteriler edinmenize de olanak sağlar.

Facebook Sponsorlu Reklam Optimizasyonu Neleri Kapsar?

Facebook sponsorlu reklamın amaçlarından ilki doğru optimizedir. Doğru optimize ile maliyetleriniz minimum seviyeye düşürülüyor. Reklam sayesinden marka birçok kişi ile etkileşim halinde oluyor.

Facebook sponsorlu reklamın amaçlarından ikincisi ise hedef kitledir. Hedef kitle amacı markanızın reklamlarının doğru kitleye ulaşmasını sağlıyor. Böylelikle doğru kişilerin markanız hakkında doğru ve detaylı bilgiye sahip olması garantileniyor.

Facebook sponsorlu reklamın son amacı ise raporlamadır. Raporlama reklam sonrasında detaylı olarak size sunuluyor. Yaptığınız çalışmanın performansını net bir şekilde görmüş oluyorsunuz.

Elektronik ticaret olarak adlandırılan son dönemlerde oldukça popüler olan online alışveriş yapma olasılığı en yüksek kitle ile bağ kurmanızı sağlayacak olan Facebook sponsorlu reklam ile markanızın bilinirliği arttırılır.

Facebook Sponsorlu Reklamı Ne İşe Yarar?

Facebook sponsorlu reklam ile birlikle öncelikle hedef kitlenize en net şekilde ulaşmanız mümkün kılınır. Ulaştığınız hedef kitleni yanı sıra farklı kitlelere de hitap edersiniz. Böylelikle yeni müşteriler edinmiş olursunuz.

Markanızın bilinirliği fazlasıyla artar. Hedef kitleniz doğru olarak seçildiği için markanıza olan talep artar. Markanızın talep edilirlik arttıkça daha geniş kitlelere hitap etmeye başlarsınız. Özel kampanyalar düzenlenerek sürekli olan müşterileriniz ve bu kampanyaların farkına varan yeni müşteriler markanız ile sürekli olarak ilgilenmek ve kampanyalardan faydalanmak isteyecektir. Böylelikle markanız daha aktif olarak takip edilir ve kullanılır.

Kullanıcı Kitleniz İle Etkileşiminizi Arttırın

Facebook sponsorlu reklam sayesinde potansiyel müşterilerinize reklamlar sayesinde markanız hakkında bir farkındalık kazandırılmış olur. Müşterilerin dikkatini çekecek etkileyici cümleler ve görseller barındıran içerikler hazırlanarak reklam ve marka ile etkileşim maksimum seviyeye çıkartılıyor.

Markanızın ve ürünlerinizin Nesta Creative ayrıcalığı ile hedef kitlenize, potansiyel müşterilerinize daha kolay bir şekilde ulaşmasını ve marka bilinirliğinizi arttırmayı istiyorsanız, facebook reklam ajansı Nesta Creative’in internet sitesini buraya tıklayarak https://nestacreative.com/facebook-reklam/ ziyaret edebilir, markanız için istediğiniz Facebook sponsorlu reklam desteğini tercih edebilirsiniz.