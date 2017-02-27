Nokia 3310, biraz akıllandı geri döndü

Bir zamanların efsane telefonu Nokia 3310'un geri döneceği gündeme gelmişti. Ünlü telefonun yenilenmiş hali ortaya çıktı. Telefon, daha teknolojik olarak döndü
Cep telefonlarının ilk yayıldığı zamanlarda en çok tercih edilen telefon Nokia 3310'du. Telefonun şarjinın uzun süre kullanılması ve sağlamlığı tercih nedeniydi. Daha sonra cep telefonlarının akıllanmasıyla telefonların şarjı günlük olarak biterken, telefonların incelmesiyle sağlamlığı da kalmadı.
Özellikle acil telefon görüşmesi yapmak isteyenler, şarjın hemen bitmesi ile büyük sıkıntı yaşıyor. Bunu gözönünde bulunduran Nokia da efsane telefonu 3310'u yeniden piyasaya sürmeye karar verdi. Ancak telefon biraz yenilendi ve daha teknolojik hale geldi.
Önceden sadece lacivert olan telefonun artık sarı, kırmızı, yeşil gibi renk seçenekleri de var. Tuş takımı ise eski model olarak tasarlanmış.
Yeni cihazla internete bağlanmak da mümkün. Nispeten akıllı olan cihaz, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor.
Yeni Nokia'nın tercih edilmesine neden olacak asıl özelliği ise kuşkusuz ki şarj süresi olacak. 30 günü varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresi ile Nokia 3310 akıllı telefonları geride bırakacak.
Yeni telefonun yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Nokia 3310 için belirlenen fiyat ise 52 dolar olarak açıklandı.