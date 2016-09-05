“SEO” kelimesi, son zamanlarda internet sitelerinde veya arama motorlarında en çok aranan kelimelerden biridir. Aslında herkesin bu kelime hakkında bir şekilde fikir yürütebileceğini söyleyebiliriz. Temel amacı, internet web sitelerinin belirlenen bir hedef kelimede yükselmesini sağlayan bu çalışma, arama motorlarının aktif olduğu günden beri aslında yapılmakta idi. Ancak sektörleri değerlendirirken eskiye göre daha fazla aynı kategoride çalışan sitelerin varlığı, arama motorlarının da bir şekilde bu işi daha da ciddiye almalarını sağlamaktadır. Bundan birkaç yıl önce, her web site sahibi bir şekilde kendiya da diğer adıylasürecini takip ederek gerekli çalışmaları yapıyor olsa da günümüzde bu alan, artık uzmanlık ve deneyim isteyen bir sürece girmiştir. https://www.metafor.com olarak bu alana girdiğimiz günden bu yana sürekli olarak yenilikleri takip ediyor ve aldığımız işleri de bu yeni nesil tekniklere göre değerlendirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Kalite tesadüf değildir!

Her alanda olduğu gibi internet teknolojisinde de “kalite” konusu ön plana çıkmaktadır. Kaliteli web site ve kalitesiz web site… Her iki site arasında çok büyük farklar vardır. Elbette SEO kelimesini tek başına açıklamak için uzunca yazılara hatta kitaplara ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu yazımızda, arama motoru optimizasyonunun nasıl yapıldığını ve yaparken nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine değinmeyeceğiz. Ancak Metafor.com olarak bilgilerimizi yenileyerek aldığımız işlerin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlanması ve müşterilerimizin memnun kalmasını sağlamaktayız.

