05 Eylül 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • SEO Başarmanın Adıdır

    Her alanda olduğu gibi internet teknolojisinde de “kalite” konusu ön plana çıkmaktadır. Sizde metafor ile kaliteli ve iyi hizmeti kaçırmayın

    05 Eylül 2016 Pazartesi 11:16
    SEO Başarmanın Adıdır
    “SEO” kelimesi, son zamanlarda internet sitelerinde veya arama motorlarında en çok aranan kelimelerden biridir. Aslında herkesin bu kelime hakkında bir şekilde fikir yürütebileceğini söyleyebiliriz. Temel amacı, internet web sitelerinin belirlenen bir hedef kelimede yükselmesini sağlayan bu çalışma, arama motorlarının aktif olduğu günden beri aslında yapılmakta idi. Ancak sektörleri değerlendirirken eskiye göre daha fazla aynı kategoride çalışan sitelerin varlığı, arama motorlarının da bir şekilde bu işi daha da ciddiye almalarını sağlamaktadır. Bundan birkaç yıl önce, her web site sahibi bir şekilde kendi SEO ya da diğer adıyla “arama motoru optimizasyonu” sürecini takip ederek gerekli çalışmaları yapıyor olsa da günümüzde bu alan, artık uzmanlık ve deneyim isteyen bir sürece girmiştir. https://www.metafor.com olarak bu alana girdiğimiz günden bu yana sürekli olarak yenilikleri takip ediyor ve aldığımız işleri de bu yeni nesil tekniklere göre değerlendirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz.




    Kalite tesadüf değildir!

    Her alanda olduğu gibi internet teknolojisinde de “kalite” konusu ön plana çıkmaktadır. Kaliteli web site ve kalitesiz web site… Her iki site arasında çok büyük farklar vardır. Elbette SEO kelimesini tek başına açıklamak için uzunca yazılara hatta kitaplara ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu yazımızda, arama motoru optimizasyonunun nasıl yapıldığını ve yaparken nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine değinmeyeceğiz. Ancak Metafor.com olarak bilgilerimizi yenileyerek aldığımız işlerin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlanması ve müşterilerimizin memnun kalmasını sağlamaktayız.

    Sektörünüzün çok yoğun olması, aynı kategoride çok fazla firmanın bulunması sizi ürkütmesin. Çünkü gerekli çalışmaları siteleriniz için sağlayarak firma veya kişisel sitenizin aranan isimlerden biri olmasını sağlıyoruz. İç SEO veya dış SEO diye tabir edilen her iki çalışma alanında da siz değerli müşterilerimize destek sunarak daha kısa sürede istediğiniz hedefe ulaşmanız konusunda sizlere yardımcı oluyoruz. Deneyim ve tecrübelerimizden faydalanarak istediğiniz zaman siteniz için gerekli çalışmaların yapılması konusunda metafor hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Konu hakkında daha fazla bilgi ve destek talebinde bulunmak için iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Sitelerinizin hak ettiği yerlere gelmesi için doğru adreste olduğunuzu unutmayın.

    Anahtar Kelimeler: Her, Alanda, Olduğu, Gibi, Internet

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Belki bir gün gelir
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Çin'le 3 anlaşma imzalandı
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Körfez'den Ahmet Karaçam'a
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz