Twitter'a beğendiğiniz tweetleri kaydetme özelliği geliyor!

Geçtiğimiz günlerde 140 karakterlik sınırını 280 karaktere çıkararak kullanıcıların yüzünü güldüren Twitter, yeni bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Facebook’ta bulunan ‘gönderiyi kaydet’ seçeceğine oldukça benzeyen özellikle, tweetleri kaydedip, istediğiniz zaman okuyabileceksiniz

Twitter, tweetleri daha sonra okumak için kaydedebilmeniz adına yeni bir özelliği devreye sokuyor. ‘Sonrası için kaydet’ ismi verilen özellikle birlikte kullanıcılar, beğendikleri tweetlere kalp atmak yerine bunları sonra görüntülemek için kaydedebilecek. Ayrıca, kayıtlı öğeler arasında dolaşmanıza yardımcı olacak, uygulama içinde özel bir bölüm de olacak.



Birçoğunuzun bildiği gibi Facebook’ta da benzer bir özellik yer alıyor. ‘Gönderiyi kaydet’ seçeneği kullanarak kaydedilen gönderilere daha sonra ulaşabiliyorsunuz.



Twitter ürün müdürü Jesar Shah bu özelliğin kullanıcıların o an okuyamadığı tweetleri daha sonra okumak için işaretlemeye yarayan bir özellik olduğunu dile getirdi. Shah, bu kaydetme özelliğinin gizli olacağını da ima etti. Bu muhtemelen, tweetleri yer işaretlerine sahip olan kullanıcıların eylemden haberdar edilmeyeceği anlamına geliyor.



Henüz beta aşamasında olan özelliğin kullanıma sunulacağı tarih netleşmedi. Fakat bazı Android kullanıcıları tarafından bu özelliğin test edildiğini de hatırlatalım. Bununla birlikte Twitter, kullanıcıların bu özellik hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için bir de #SaveForLater hashtag’i açmış.



Twitter’ın ‘Sonrası için kaydet’ özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. (Tamindir)