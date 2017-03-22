Twitter'da şampiyon olduk! Tabii ki 'yasaklama' şampiyonu

Türkiye'de sosyal medya yasağı alışıldık bir durum. Nitekim Twitter'ın yayınladığı rapor da bunu kanıtlar nitelikte. Raporda, Türkiye Twitter'ı yasaklama konusunda şampiyon oldu.
En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'da şampiyon olduk. Ancak bu şampiyonluk öyle hiç de düşündüğünüz gibi iyi bir dalda değil.
Türkiye'de sosyal medya yasağı artık alışıldık bir durum. Terör saldırıları sonrası, veya önemli olaylar olduğu zaman hemen Twitter ve Facebook'a engelleme gelmesine kullanıcılar alıştı. Nitekim artık Twitter'de bir yavaşlama olduğunda kullanıcılar 'yine ne oluyor acaba' diye sormaktan kendini alamıyor. Öte yandan sürekli hesap kapatma, tweete engel koydurma konusunda da yine bir numarayız.
Twitter da bu konuda bir rapor hazırladı. Bu yıl onuncu kez Şeffaflık Raporu'nu yayınlayan Twitter, Türkiye'nin yasaklama sırasında şampiyon olduğunu açıkladı. En çok hesap kapatılması konusunda başı çekmemiz, bizim gibi düşünmeyenlere karşı hoşgörümüzü(!) de ortaya koydu.
Twitter'ın raporuna göre son 6 ay içinde 3 bin 76 hesabın kapatılması için Twitter'a başvuru yaptık. Bu başvurulardan 2 bin 232'sini hükümet organları yaparken, 844'ünü ise polis veya başka kurumlar mahkemeler aracılığı ile gerçekleştirdi.
Sosyal medya ortamında paylaşılan mesajlara ilişkin de Twitter'a 8 bin 417 hesaba ilişkin rapor iletildi. Raporda Türkiye'den başvurular uyarınca 290 hesabın kapatıldığı, 489 Twitter mesajının da silindi.
Öte yandan toplamda 1368 mesajın silinmesi konusunda da Twitter'a talep gitti. Bu tweetlerden 414'ü silindi. Silinen içeriklerin terör saldırıları sonrasını yansıtan fotoğraflar olduğu belirtildi.
Twitter'daki yasakçı diğer ülkeler ise Fransa, Rusya, Almanya, Endonezya gibi ülkeler oldu.
Türkiye'de hesap kapatılması için 3 bin 76 başvuru olurken, bunu 1334 başvuru ile Fransa takip etti. Rusya'dan 522 başvuru olurken, Almanya'dan 236, Endonezya'dan 176, ABD'den 102 başvuru oldu.