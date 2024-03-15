Yeni yerel yöneticilerin belirleneceği 31 Mart 2024 Pazar günü, Türkiye'de sandık başına gidecek olan gençlerin sayısı 1 milyon 32 bin 610 olarak belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri 7 Şubat'ta kesinleştirildi. YSK verilerine göre, toplam kayıtlı seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882 iken, 18 yaşını dolduran ve bu seçimde ilk kez oy kullanacak gençlerin sayısı 1 milyon 32 bin 610 olarak kaydedildi. Bu genç seçmenlerin yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yurt içindeki seçmen sayısı 28 Mayıs 2023'te 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlerin listeleri yeniden gözden geçirilecek. Bu kapsamda, 23 Mart 2024 tarihine kadar ilgili kurumlardan gerekli bilgiler alınarak, sandık seçmen listeleri güncellenecek.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenmesinin yanı sıra, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.