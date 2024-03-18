Foça’da Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilk tören Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, bazı belediye başkan adayları, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, garnizonda görevli her rütbeden askerler, öğretmen ve öğrenciler ile yüzlerce vatandaş katıldı. Anıta; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile ilk tören tamamlandı.

Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programı gençlerin Foça’nın değişik noktalarında seslendirdiği Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine şiirinin görüntülerinin izlenmesiyle başladı. Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gözde Uprak’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması, gün dolayısıyla ilçe okulları öğrencileri arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi, sinevizyon gösterisi, Vatan, Bayrak, Toprak adlı oyunun sergilenmesi ile devam eden programda Foça Kaymakamı Mehmet Türköz’de bir konuşma yaptı.

BUGÜN ÖLÜMSÜZLÜK ŞERBETİ İÇENLERİN GÜNÜDÜR

Çanakkale Savaşı’nın zaferle taçlandığı 18 Mart’ın aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve daha sonraki nesillere aktarmak amacıyla Şehitler Günü olarak kabul ve ilan edildiğini hatırlatan Mehmet Türköz; “ Bugün ölümsüzlük şerbeti içenlerin, vatan sağ olsun diyerek Allah’a kavuştukları gündür. Bu gün barutun kanla, kanın canla, canın vatan, namus ve bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Bugün oğlunun tertemiz alnından öperek son yolculuğuna uğurlayan aziz şehit ana ve babalarının, babasını görmeden büyüyen yavruların, kocasının yollarını hala gözleyen ve ağlayan eşlerin, kardeşlerin, dostların gurur günüdür. Bugün büyük asker, büyük komutan, büyük devlet adamı Mustafa Kemal’in, bütün Mehmetçikleri, bir milleti millet yapan tüm unsurlarıyla birlikte sabrın, imanın ve zaferin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği gündür. Aziz şehitlerimiz. Sizlere minnettarız. Asla unutmayacağız“ dedi.