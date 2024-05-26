Köklü geçmişi ve deneyimiyle, Gönen Ailesi bu geleneği 5. nesil temsilcileri Emre ve Eda Gönen kardeşler aracılığıyla günümüze taşımaktadır.

1924 Gönen, Türkiye'nin önde gelen kahve ve çay markalarından biri olarak tanınmaktadır. Kendine özgü karışımları ve özenle seçilen kahve ve çaylarıyla, müşterilere benzersiz bir lezzet deneyimi sunmaktadır. Şimdi, bu değerli markayı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve büyütmek için Ege bölgesinde franchise fırsatları sunmaya hazırlanmaktadır.

Franchise verme sürecinde 1924 Gönen, yatırımcılara kapsamlı bir destek sunmaktadır. İzmirli yatırımcılar için öncelik tanınan bu fırsat, 60 ay faizsiz vade seçeneğiyle sunulmaktadır. Marka, yeni işletmelerin açılması ve markanın büyümesi için gerekli finansal desteği sağlamakta ve yatırımcıların başarılı olmaları için gereken tüm kaynakları temin etmektedir.

Ürün yelpazesi özgün ve ön planda

Ürün yelpazesinde taze ve özgün reçetelerin ön planda olduğu 1924 Gönen, Türk kahvesinden dünya kahvelerine, bitki çaylarından siyah çaya kadar geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Markanın kahve ve çay tutkunu müşterileri, özenle hazırlanmış ürünleriyle benzersiz bir lezzet ve aroma deneyimi yaşamaktadır.

Ayrıca, marka sadece kahve ve çay ürünleriyle değil, aynı zamanda toplumun bir parçası olarak da faaliyet göstermektedir. Üniversitelerdeki etkinliklerin içecek sponsorluğunu üstlenerek gençleri bir araya getirmekte ve kahve kültürünü yaymaktadır. Bu sosyal sorumluluk faaliyetleri, markanın toplumsal değerlere verdiği önemi göstermektedir.