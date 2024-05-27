Bu bölgeler Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Urfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Güneykaya, Dersim'in Mazgirt ilçesinin Akpazar, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez ilçesinin Sağlık beldeleri olarak belirlendi. Seçmenler, bu bölgelerde yeniden sandık başına gidecek.

Güzelyurt'ta Kıyasıya Yarış

İYİ Parti ve AK Parti Arasında Bir Oy Farkı

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti ile AK Parti arasında sadece bir oy farkı bulunuyordu. İYİ Parti adayı 549 oy alırken, AK Parti adayı 548 oy aldı. MHP de AK Parti’den yalnızca 11 oy daha az alarak yarışta kalmıştı. AK Parti'nin 'kısıtlı seçmenler oy kullandı' itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verildi.

İYİ Parti’nin Seçim Çalışmaları

İYİ Parti, yenilenecek seçimler için Güzelyurt’ta iddialı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun ziyaretinin ardından İYİ Parti heyetleri seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Pınarbaşı'nda Seçim Heyecanı

CHP ve MHP Arasındaki Rekabet

Kayseri Pınarbaşı’nda CHP, oyların yüzde 33,30’unu alarak seçimleri kazanmıştı. MHP ise yüzde 31,18 oy aldı. MHP’nin 'mühürsüz pusulalar' itirazı kabul edilince seçim iptal edildi.

Mitingler ve Seçim Vaatleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın destek mitingi yaptığı Pınarbaşı’nda, MHP de kombi desteği vaat ederek seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Hilvan'da Yeniden Seçim

Olaylı Seçim Süreci

Urfa’nın Hilvan ilçesinde, DEM Parti yüzde 33,20 oy oranı ile seçimi kazanmıştı. AK Parti yüzde 30,72 oy alarak ikinci olmuştu. Seçim günü oy pusulalarının yakılması nedeniyle seçim iptal edildi.

Bekir Bozdağ’ın Destek Ziyareti

AK Parti, Meclis Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın desteği ile seçim çalışmalarını sürdürüyor. DEM Parti de esnaf ve tarım işçileri ziyaretleri ile kampanyasına devam ediyor.

CHP'nin Seçim Stratejisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partinin beş seçim çevresinde yarışacağını ve en az üçünde kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle Pınarbaşı, Akpazar ve Büyükkarıştıran’da yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Sandık Güvenliği İçin Önlemler

DEM Parti, Hilvan’da yeniden usulsüzlük yaşanmaması için her sandığa en az bir avukat görevlendirdi. Ayrıca, müşahit ve sandık görevlileri de hazır bulunacak. Gökdağ, bölgede adil bir seçim süreci yaşanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İYİ Parti’nin Çalışmaları

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Güzelyurt’ta bir oy farkla kazandıkları seçimde iddialarını sürdürdüklerini belirtti. Olgun, tüm seçim çevrelerinde disiplinli bir çalışma yürüttüklerini ve sandık güvenliği konusunda hazır olduklarını ifade etti.

31 MART’TA KİM NE KADAR OY ALMIŞTI?

Seçimin yenileneceği 7 seçim çevresinde itiraz edilen 31 Mart seçim sonuçları şöyleydi:

KAYSERİ - PINARBAŞI

CHP: Yüzde 33,30 – 5 bin 82 oy

MHP: Yüzde 31,18 – 4 bin 758 oy

URFA – HİLVAN

DEM Parti: Yüzde 33,20 – 6 bin 960

AK Parti: Yüzde 30,72 – 6 bin 439

Yeniden Refah: Yüzde 18,77 – 3 bin 935

AKSARAY – GÜZELYURT

İYİ Parti: Yüzde 32,52 – 549 oy

AK Parti: Yüzde 32,46 – 548 oy

MHP: Yüzde 31,81 – 537 oy

SİVAS – YILDIZELİ – GÜNEYKAYA

MHP: Yüzde 51,47 – 333 oy

Yeniden Refah: Yüzde 24,42 – 158 oy

DERSİM – MAZGİRT – AKPAZAR

CHP: Yüzde 38,17 – 471 oy

AK Parti: Yüzde 37,84 – 467 oy

DEM Parti: Yüzde 22,20 – 274 oy

KIRKLARELİ- LÜLEBURGAZ - BÜYÜKKARIŞTIRAN

DSP: Yüzde 47,08 – 2 bin 55 oy

CHP: Yüzde 47,01 2 bin 52 oy

AKSARAY – MERKEZ – SAĞLIK

MHP: Yüzde 49,07 – 763 oy

AK Parti: Yüzde 49,00 – 762 oy