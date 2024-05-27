Bu bölgeler Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Urfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Güneykaya, Dersim'in Mazgirt ilçesinin Akpazar, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez ilçesinin Sağlık beldeleri olarak belirlendi. Seçmenler, bu bölgelerde yeniden sandık başına gidecek.
Güzelyurt'ta Kıyasıya Yarış
İYİ Parti ve AK Parti Arasında Bir Oy Farkı
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti ile AK Parti arasında sadece bir oy farkı bulunuyordu. İYİ Parti adayı 549 oy alırken, AK Parti adayı 548 oy aldı. MHP de AK Parti’den yalnızca 11 oy daha az alarak yarışta kalmıştı. AK Parti'nin 'kısıtlı seçmenler oy kullandı' itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verildi.
İYİ Parti’nin Seçim Çalışmaları
İYİ Parti, yenilenecek seçimler için Güzelyurt’ta iddialı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun ziyaretinin ardından İYİ Parti heyetleri seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Pınarbaşı'nda Seçim Heyecanı
CHP ve MHP Arasındaki Rekabet
Kayseri Pınarbaşı’nda CHP, oyların yüzde 33,30’unu alarak seçimleri kazanmıştı. MHP ise yüzde 31,18 oy aldı. MHP’nin 'mühürsüz pusulalar' itirazı kabul edilince seçim iptal edildi.
Mitingler ve Seçim Vaatleri
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın destek mitingi yaptığı Pınarbaşı’nda, MHP de kombi desteği vaat ederek seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Hilvan'da Yeniden Seçim
Olaylı Seçim Süreci
Urfa’nın Hilvan ilçesinde, DEM Parti yüzde 33,20 oy oranı ile seçimi kazanmıştı. AK Parti yüzde 30,72 oy alarak ikinci olmuştu. Seçim günü oy pusulalarının yakılması nedeniyle seçim iptal edildi.
Bekir Bozdağ’ın Destek Ziyareti
AK Parti, Meclis Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın desteği ile seçim çalışmalarını sürdürüyor. DEM Parti de esnaf ve tarım işçileri ziyaretleri ile kampanyasına devam ediyor.
CHP'nin Seçim Stratejisi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partinin beş seçim çevresinde yarışacağını ve en az üçünde kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle Pınarbaşı, Akpazar ve Büyükkarıştıran’da yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Sandık Güvenliği İçin Önlemler
DEM Parti, Hilvan’da yeniden usulsüzlük yaşanmaması için her sandığa en az bir avukat görevlendirdi. Ayrıca, müşahit ve sandık görevlileri de hazır bulunacak. Gökdağ, bölgede adil bir seçim süreci yaşanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
İYİ Parti’nin Çalışmaları
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Güzelyurt’ta bir oy farkla kazandıkları seçimde iddialarını sürdürdüklerini belirtti. Olgun, tüm seçim çevrelerinde disiplinli bir çalışma yürüttüklerini ve sandık güvenliği konusunda hazır olduklarını ifade etti.
31 MART’TA KİM NE KADAR OY ALMIŞTI?
Seçimin yenileneceği 7 seçim çevresinde itiraz edilen 31 Mart seçim sonuçları şöyleydi: