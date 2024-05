Cartoon Network, Nickelodeon ve aklınıza gelebilecek tüm efsaneler burada:



IMDb: 7.5

İki yakın arkadaş olan Fred ve Barney, aynı taş ocağında çalışırlar. Eşleri Wilma ve Betty, çocukları Çakıl ve Bam Bam ile bazen tatlı tartışmalı, bazen mutluluk içinde yaşadıkları hayatlarının yer aldığı macera dolu bir çizgi diziydi. Dizi, Hanna-Barbera Productions tarafından üretilmiş ve ilk olarak 1960-1973 yılları arasında ABC kanalında yayınlanmıştır.



IMDb: 7.0

Jetgilller modern Amerikan kültürünün ve yaşam tarzının başka bir zamana uyarlanmış bir aile sitcom'u versiyonudur. Çizgi dizi robotlar, uzaylılar, hologramlar ve farklı buluşların olduğu bir gelecek zaman ütopyasında geçmektedir. Dizi, Hanna-Barbera Productions tarafından üretilmiş ve ilk olarak 1962-1963 yılları arasında ABC kanalında yayınlanmıştır.



IMDb: 5.8

Bir hayalet olduğu için herkes Casper'dan korkup kaçmakta, bu sebeple de Casper hiç arkadaş edinememektedir. Aslında Casper, diğer hayaletler gibi kötü değil; sevgi dolu ve arkadaş canlısıdır. Casper, 1939'da Harvey Comics tarafından yaratıldı.



IMDb: 7.7

Cédric, Raoul Cauvin tarafından yazılan ve Laudec tarafından çizilen bir Fransız-Belçika çizgi roman serisidir. Seri, 8 yaşındaki yaramaz bir çocuk olan Cédric'in ve ailesinin ve arkadaşlarının günlük maceralarını anlatır.Cédric, 1980'den beri yayınlanmaktadır ve 30'dan fazla albüme uyarlanmıştır.



IMDb: 9.3

Çizgi dizinin konusu, ev kedisi olan Tom ile evin içindeki küçük bir yuvada yaşayan Jerry'nin kavgasıdır. Tom sürekli Jerry'yi avlamaya çalışır fakat hiç başarılı olamaz. Çünkü Jerry akıl oyunlarıyla kazanmayı hep başarır. İlk Tom ve Jerry animasyonu 1940 yılında yapılmıştır.



IMDb:7.9

Scooby-Doo birbirine pek de benzemeyen dört arkadaş ve korkak mı korkak bir köpeğin sürekli başlarını belaya soktukları bir hikayeyi konu alır. 1969'dan beri birçok farklı dizi, film ve video oyununda yer almıştır.



IMDb: 7.3

Johnny Bravo, Cartoon Network'te yayınlanan bir Amerikan animasyon dizisidir. Dizinin baş karakteri, kaslı ve yakışıklı olduğunu düşünen ama aslında oldukça budala ve kendini beğenmiş olan Johnny Bravo'dur. Johnny, sürekli olarak kadınları etkilemeye çalışır ancak her seferinde başarısız olur. Johnny Bravo, 1997 ve 2004 yılları arasında 4 sezon boyunca yayınlanmıştır.



IMDb: 7.2

Şirinler, Peyo tarafından yaratılmış ve ilk kez 1958 yılında Belçika'da yayınlanan bir çizgi roman serisidir. Seri, mavi tenli, küçük ve insan benzeri canlılar olan Şirinler'in ormanda yaşadıkları maceraları anlatır.



IMDb: 7.6

Winnie the Pooh, A.A. Milne tarafından yazılan ve E.H. Shepard tarafından resimlenen bir çocuk kitapları serisidir. İlk kitap, Winnie-the-Pooh, 1926'da yayınlandı ve ardından 1928'de The House at Pooh Corner geldi. Hikayeler, 100 Hektar Ormanı'nda yaşayan ve Christopher Robin adında bir çocuğa ait olan Winnie the Pooh (ayıcı), Piglet (domuzcuk), Tigger (kaplan), Rabbit (tavşan), Eeyore (eşek) ve Owl (baykuş) gibi karakterlerin maceralarını anlatıyor.



IMDb:8.5

Samuray Jack, Cartoon Network'te yayınlanan bir Amerikan animasyon dizisidir. Gelecekte geçen dizi, Aku adında şeytani bir varlık tarafından ele geçirilen dünyada geçen Samuray Jack adında bir samurayın maceralarını anlatıyor. Samuray Jack 2001 ve 2004 yılları arasında 4 sezon boyunca yayınlanmış ve 62 bölümden oluşmaktadır.



IMDb:6.8

Müfettiş Gadget, vücudunda gizlenmiş çeşitli aletlerle donatılmış beceriksiz bir dedektifin maceralarını anlatan bir animasyon dizisidir. Dizinin orijinal serisi 1985 yılında yayınlanmış ve 1992 yılına kadar devam etmiştir. 2005 yılında ise yeni bir diziyle geri dönmüştür.



IMDb:8.0

Looney Tunes, Warner Bros. tarafından üretilen bir dizi animasyon kısa film ve televizyon dizisidir. İlk olarak 1930'larda siyah beyaz olarak üretilmiş ve 1940'larda renkli hale getirilmiştir. Looney Tunes, Bugs Bunny, Daffy Duck, Elmer Fudd, Porky Pig, Sylvester the Cat, Tweety Bird, Road Runner ve Wile E. Coyote gibi ikonik karakterleri ile tanınır.



IMDb:6.2

Winx Club, Iginio Straffi tarafından yaratılmış ve ilk kez 2004 yılında İtalya'da yayınlanan bir animasyon dizisidir. Dizi, Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden ve perilerin güçlerini kazanarak Öbür Dünya'yı ve sihirli diyarları kötülüklerden korumak için savaşan beş periyi konu alır.



IMDb:7.5

Ben 10, Cartoon Network'te yayınlanan bir Amerikan animasyon dizisidir. Dizi, 10 yaşındaki Ben Tennyson adında bir çocuğun, uzaylı DNA'sı içeren gizemli bir cihaz olan Omnitrix'i bulması ve bu sayede uzaylılara dönüşme yeteneği kazanmasını konu alır.



IMDb: 7.9

Ninja Kaplumbağalar, Kevin Eastman ve Peter Laird tarafından yaratılmış ve ilk kez 1984 yılında Mirage Studios tarafından yayınlanan bir çizgi roman serisidir. Dizi, New York City'nin kanalizasyon sistemlerinde yaşayan ve Usta Splinter adında bir mutant fare tarafından eğitilmiş dört mutant ninja kaplumbağayı konu alır. Kaplumbağalar, suçlulara ve kötü adamlara karşı savaşarak şehri korumak için yemin etmişlerdir.



IMDb:7.9

Kaptan Tsubasa, Yoichi Takahashi tarafından yazılan ve çizilen Japon bir manga serisidir. Dizi, futbolu seven ve Japonya'yı FIFA Dünya Kupası'nda zafere taşımayı hayal eden genç bir futbolcu olan Tsubasa Ozora'nın hikayesini anlatıyor.Kaptan Tsubasa'nın ilk serisi 1983 yılında yayınlanmıştır.



IMDb:7.0

Pembe Panter, Fransız polisi Jacques Clouseau'nun maceralarını anlatan bir komedi film serisidir. İlk film 1963 yılında yayınlanmış ve seri o zamandan beri 13 filmden ve 2 animasyon dizisinden oluşmaktadır.



IMDb:8.2

SüngerBob KareŞort, Nickelodeon'da yayınlanan bir Amerikan animasyon komedi dizisidir. Dizi, Bikini Bottom adında sualtı şehrinde yaşayan SüngerBob adında bir deniz süngerinin maceralarını konu alır. SüngerBob KareŞort çizgi filmi ilk kez 1 Mayıs 1999 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Nickelodeon kanalında yayınlanmıştır.



IMDb:7.2

Garfield, Jim Davis tarafından yaratılmış ve ilk kez 1978 yılında gazetelerde çizgi roman olarak yayınlanmış bir Amerikan çizgi roman karakteridir. O zamandan beri Garfield, animasyon dizileri, filmler, video oyunları ve kitaplar da dahil olmak üzere birçok farklı formatta yer almıştır.



IMDb:7.3

Powerpuff Girls , Craig McCracken tarafından yaratılan ve ilk olarak 1998 yılında Cartoon Network'te yayınlanan bir Amerikan animasyon komedi dizisidir. Dizi, Townsville adlı kurgusal bir Amerikan şehrini kötü adamlardan korumak için yaratılmış süper güçlü üç kız çocuğu olan Blossom, Bubbles ve Buttercup'ın maceralarını konu alır.